‘Redskins’ als kwetsend beschouwd: binnenkort andere naam, nieuw logo

American footballclub Washington Redskins krijgt niet alleen een andere naam, maar ook een ander logo. Redskins wordt nu meer dan ooit als kwetsend beschouwd en belangrijke sponsoren uiten hun kritiek.

De Amerikaanse club heeft nu een roodgekleurd indianenhoofd met twee veren als logo. Begin deze maand kondigde de clubleiding al aan een andere naam te gaan verzinnen.

„We zijn daar serieus mee aan de slag gegaan”, staat in een verklaring. „Als onderdeel van dit proces willen we onze sponsoren, fans en de hele gemeenschap op de hoogte houden van onze gedachtes terwijl we verdergaan. We kondigen vandaag aan dat we de naam en het logo van de Redskins gaan aanpassen.”

I can't believe it took the Washington Redskins this long to react to how offensive their team name was to white people. — Frank J. Fleming (@IMAO_) July 13, 2020

Redskins kwetsend

De club werd in 1932 in Boston opgericht als de Braves, maar een jaar later al omgedoopt tot de Redskins (roodhuiden). Die naam verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de Verenigde Staten beschouwd als kwetsend. Eigenaar Daniel Snyder zei herhaaldelijk dat hij de naam van zijn club nooit zou veranderen. Hij is nu op zijn uitspraken teruggekomen, ook vanwege aanhoudende kritiek van belangrijke sponsoren, zoals Pepsi en Nike.

Nieuw

Snyder en coach Ron Rivera zijn nauw betrokken bij het proces dat moet leiden tot een nieuwe naam en nieuw logo. „Die moeten de reputatie van onze trotse, traditierijke club versterken en onze sponsoren, fans en gemeenschap de komende 100 jaar inspireren.”

Media

Amerikaanse media schrijven nu dat het enkel die sponsoren zijn die Snyder tot de naamswijziging en verandering van logo hebben aangezet.

Dan Snyder changed the name of his NFL team not because of sudden racial awareness or altruism. He did it because of money when FedEx, Nike, Pepsi and Bank of America all threatened to pull their sponsorship.https://t.co/wjq85TFhXL — Keith Boykin (@keithboykin) July 13, 2020

Na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, wiens smeekbede veel uitgebreider bleek dan eerst werd gedacht, en de maatschappelijke onrust over racistisch politiegeweld wordt wereldwijd gesproken over het veranderen van discutabele benamingen en ook het verwijderen van standbeelden van controversiële personen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.