Alle bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn weer opgestart

Een belangrijke stap voor kankerbestrijding in coronatijden: alle bevolkingsonderzoek naar kanker weer opgestart.

Vandaag gaat ook het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker weer van beginnen, nadat eerder de bevolkingsonderzoeken naar darm- en borstkanker weer werden opgestart. Dat meldt de nu tevreden organisatie KWF Kankerbestrijding. Vanwege de uitbraak van het coronavirus lagen de onderzoeken sinds halverwege maart tijdelijk stil.

Aantal kankerdiagnoses sterk gedaald

Mede hierdoor is het aantal kankerdiagnoses in deze periode met een kwart gedaald volgens de Nederlandse Kankerregistratie. Dankzij bevolkingsonderzoeken is het mogelijk om kanker vroegtijdig op te sporen, waardoor vaker een effectieve behandeling mogelijk is.

KWF-directeur Johan van de Gronden is blij met de herstart van de bevolkingsonderzoeken: „Vroege opsporing is essentieel voor de kankerbestrijding. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter de vooruitzichten. Het is ontzettend belangrijk dat deze mogelijkheid er weer is en ik roep dan ook iedereen op: ga in op de uitnodiging. Het is veilig, de centra hebben passende maatregelen genomen en vroege opsporing kan honderden voortijdige sterfgevallen voorkomen.”

Veiligheid voorop

De screeningsorganisaties hebben maatregelen genomen die nodig zijn voor veilige screening. Zo zijn er aanpassingen gedaan aan de speciale bus waarin borstkankeronderzoek plaatsvindt. Er zijn voldoende beschermende middelen voor de medewerkers beschikbaar.

Inmiddels is er weer laboratoriumcapaciteit voor de analyses van uitstrijkjes die zijn afgenomen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ook hebben de huisartsen voldoende ruimte om uitstrijkjes te nemen. Tot slot, zo meldt KWF, neemt ook de capaciteit van de ziekenhuizen gestaag toe. Wat betekent dat er ook ruimte is voor de vervolgonderzoeken voor mensen die een verwijzing krijgen vanuit het bevolkingsonderzoek.

Lees ook: Speciale Alpe d’HuZes: ruim 7 miljoen voor kankeronderzoek

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.