Leo Messi maakt zijn 700e doelpunt en dat deed hij zo…

Met een benutte strafschop tegen Atlético Madrid heeft Lionel Messi gisteravond een absolute mijlpaal bereikt. Het was voor Argentijn zijn 700e doelpunt namens FC Barcelona en de Argentijnse nationale ploeg samen.

Zijn eerste maakte Messi, die vorige week 33 jaar werd, op 1 mei 2005 tegen Albacete, op aangeven van de Braziliaan Ronaldinho. De honderdste volgde ruim vier jaar later in de Champions League tegen Dinamo Kiev. De jubileumtreffer tegen Atlético zette Barcelona op een 2-1 voorsprong. Messi benutte een strafschop. Hij had ruim drie duels moeten wachten op zijn 22e competitiegoal van dit seizoen.

Als je hem dan maakt, dan doe je dat in stijl

Als je ‘Leo’ Messi bent, dan maak je je 700e goal natuurlijk niet zomaar. Nee, dat doe je in stijl. Barcelona kreeg in de tweede helft op een belangrijk moment in de strijd om het kampioenschap met Real Madrid een penalty. De altijd bejubelde voetballer moet misschien nog even hebben gedacht ‘damn, moet ik die jubileumgoal nou serieus vanaf een simpele elfmeter binnen prikken?’ Nou ja, dat kon natuurlijk ook anders. En dus deed Messi het op deze manier.

#Messi700 #MESSI Messi becomes the fastest player to score 700 goals in the 21st century💥 Brilliant penalty from the football god pic.twitter.com/pi5QAMnQDn — Bruce Banner 🌠🌠 (@mathesh_sfc) July 1, 2020

Voetbalgod, zo wordt Messi in deze tweet dus genoemd. Hij is overigens lang niet de eerste speler die een strafschop over een grabbelende keeper ‘stift’. Antonín Panenka was tijdens het Europees kampioenschap in 1976 in Joegoslavië de eerste. En die deed dat nog in de finale ook. Panenka kwam uit voor Tsjecho-Slowakije – tegenwoordig opgedeeld in Tsjechië en Slowakije – en stifte de beslissende strafschop tegen Duitsland. De wedstrijd was in 2-2 geëindigd en penalty’s moesten de winnaar bepalen. De spits mocht bij een 4-3 voorsprong aanleggen om zijn land Europees kampioen te maken. Dat deed hij net als Messi in stijl, iets wat de voetbalwereld tot dat moment nog nooit – in ieder geval niet op tv – had gezien. Hier zie je de penalty:

El Panenka original 👉 https://t.co/eiQGkKk8TS — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) June 30, 2020

‘Een Panenka’

Sindsdien heet een op die manier genomen strafschap ‘een Panenka’ of ‘een Panenkaatje’. Dat kan overigens ook gruwelijk misgaan. Blijft de keeper op zijn doellijn staan dat vangt hij de bal simpel op en staat de strafschopnemer voor drie letters. Of erger: de keeper kopt hem weg, zoals hier gebeurt:

When you try the #Panenka but fail miserably 😂😂 the Goalkeeper is the real MVP😂

Tunisian football, you're full of surprises! pic.twitter.com/H99HC088cb — Souhail Khmira (@SKhmira) January 31, 2019

Record op record

Lionel Messi, die heus wel penalty’s heeft gemist, stapelt ondertussen record op record. De meest bijzondere (wie houdt dat bij zou je zeggen) staan op zijn naam. Om er een paar te noemen: recordhouder aantal doelpunten in één jaar (2012): 91; eerste speler die in 1 seizoen in 6 verschillende clubcompetities scoort en een assist geeft: Primera División, Copa del Rey, UEFA Champions League, Supercopa, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup (2011/12); jongste speler met 400 doelpunten voor één Europese club: 27 jaar en 300 dagen; snelste speler met 100 doelpunten in de UEFA Champions League (123 wedstrijden); eerste speler die in El Clásico (Barcelona – Real Madrid) een hattrick scoort in zowel Camp Nou als het Estadio Santiago Bernabéu.

Titelkansen geslonken

Real Madrid zal van de stift van Messi gisteravond niet wakker hebben gelegen. Hoe mooi ook, de wedstrijd tegen Atlético eindigde uiteindelijk in 2-2. De achterstand op de aartsrivaal uit de Spaanse hoofdstad wordt daarmee vergroot en de titelkansen zijn geslonken. Real speelt vanavond thuis tegen Getafe en kan op vier punten voorsprong komen. De Spaanse competitie heeft daarna nog vijf wedstrijden te gaan.

En oh ja. Dit deed Messi gisteravond ook nog.

Lionel Messi is f*cking brilliant 🤤pic.twitter.com/gGDabxVumh — Goal (@goal) June 30, 2020

