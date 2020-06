Speciale Alpe d’HuZes: ruim 7 miljoen voor kankeronderzoek

Alpe d’HuZes maakt 7,2 miljoen euro over naar het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Dat is in overleg met KWF Kankerbestrijding besloten en werd vanochtend vroeg bekendgemaakt bij de start van Alpe d’HuZes special edition.

Het bedrag is tot nu toe ingezameld door de deelnemers aan de vijftiende editie van Alpe d’HuZes, die vanwege het coronavirus is verschoven naar 2021. Door het geld nu over te maken, en niet pas na afloop van de jubileumeditie volgend jaar, blijft Alpe d’HuZes nieuwe onderzoeksprojecten mogelijk maken en valt het onderzoek naar kanker niet stil. Nederlands grootste goededoelenevenement – dit jaar dus digitaal – Alpe d’HuZes steekt ook vandaag een hart onder de riem van kankerpatiënten.

Kanker stopt niet door corona

„Juist nu, nu het coronavirus alles en iedereen raakt, ook de strijd tegen kanker, is het belangrijk dat kankerpatiënten gesteund worden”, zegt Jan Kouwenhoven, voorzitter van Alpe d’HuZes. „Kanker is al jaren doodsoorzaak nummer één in Nederland1) en stopt niet door corona. Opgeven is voor ons geen optie, daarom gaan we door.”

Alpe d’HuZes is als een diamant, meldt de organisatie. „Een onverwoestbaar goededoelenevenement, omdat we geloven in een wereld waarin niemand meer doodgaat aan kanker. En die diamant laten we vandaag schitteren. Tegen de achtergrond van ruim tweeduizend brandende kaarsen, klonk, zoals altijd, om half 5 vanochtend op Landgoed Hemmen, gelegen tussen Tiel en Arnhem, het startschot voor Alpe d’HuZes special edition; een (virtuele) toer door Nederland die in het teken staat van bezinnen en herdenken, herinneren, strijden, onderzoeken, het leven vieren en samen klimmen.

De speciale editie wordt ondersteund door Maarten Peters, onder meer bekend van het Alpe d’HuZes-lied Dichter bij de hemel kom ik niet. Hij zal op meerdere plekken mensen toezingen die geraakt zijn door kanker. In lijn met de traditionele ‘saamhorigheidsklim’ op elke Alpe d’HuZes-koersdag wordt ’s avonds de dag afgesloten met een virtuele klim van de Franse alp.

Alpe d’Huzes

Alpe d’HuZes is een sportief evenement waarbij tot 5.000 fietsers, hardlopers en wandelaars op één dag maximaal zes keer de Alpe d’Huez beklimmen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

In januari was de jubileumeditie van Alpe d’Huzes 2020 al volgeboekt. Vijfduizend mensen hadden zich ingeschreven.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.