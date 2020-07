Advies: ruim alle nertsenhouderijen bij aanhoudende besmettingen

Als er na half augustus nieuwe besmettingen op nertsenhouderijen worden gemeld, moet het kabinet overgaan op het preventief ruimen van alle bedrijven in de sector. Dat adviseert het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z). Voorwaarde is wel dat het coronavirus onder mensen tegen die tijd ongeveer hetzelfde is als half juli.

Dat melden ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat volgens hen mee in het advies. Inmiddels is er bij 25 nertsenfokkerijen een besmetting bekend; 21 daarvan zijn gevestigd in Noord-Brabant, vier in Limburg. De besmettingen vormen vooral een gevaar voor werknemers die fysiek in de stallen aanwezig zijn. Buiten de omliggende omgeving vormen de besmette nertsen geen gevaar. Wel kunnen er ‘reservoirs’ ontstaan, waardoor het coronavirus blijft bestaan onder nertsen, ook als mensen elkaar bijna niet meer aansteken.

Brancheorganisatie tegen

De brancheorganisatie van de fokkers, de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE), heeft zich al tegen het advies uitgesproken. „Wij zijn en blijven tegen het ruimen van gezonde nertsenhouderijen. Laten we vooral hopen dat de tot nu toe genomen maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen en waar wij mee hebben ingestemd, het gewenste effect zullen hebben”, aldus directeur Wim Verhagen. Verder vindt hij dat er „eerst onomstotelijk moet worden vastgesteld hoe het coronavirus bij de nertsenhouderijen terecht is gekomen en zich verspreidt voordat er verdere maatregelen genomen worden.”

Nertsen fokken wordt verboden

In Nederland zijn ongeveer 130 nertsenhouderijen, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2019. Daar zal echter redelijk snel verandering in komen, want vanaf 2024 is het fokken van nertsen verboden. Met ondernemers die toch door willen gaan tot die tijd, moeten „strikte afspraken gemaakt worden over de voorwaarden waaronder dit kan, zoals het naleven van strenge hygiënemaatregelen”, aldus minister Schouten. Voor houders die op zeer korte termijn willen stoppen, werkt Schouten aan een speciale regeling.

De eerste nertsenfokkerij in coronatijd werd begin juni ontruimd.

