Groeien met je bedrijf als zzp’er? Zo doe je dat

Door de coronacrisis dit jaar heeft de economie een grote dreun gekregen, waarbij er veel werkloosheid is ontstaan. Het zijn vooral de zelfstandigen zonder personeel die op zoek moesten naar alternatief werk om op die manier alsnog geld te verdienen.

Nu we enkele maanden verder zijn in ‘het nieuwe normaal’, krijgt een groot deel van de zzp’ers langzaam maar zeker weer opdrachten binnen hun eigen branche. De markt trekt aan en daar moet een zelfstandige zonder personeel de vruchten van plukken. Daarom is dit misschien wel hét moment in jaren om te groeien met je bedrijf als zzp’er. Op die manier scoor je uiteindelijk meer klanten en dus meer omzet. Hoe je dat doet, lees je hier.

Wees anders dan de rest binnen dezelfde branche

Een van de tips om op te volgen is dat het, wellicht juist nu, belangrijk is om op te vallen. Probeer om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn – zowel offline als online. Denk hierbij juist buiten het kader en kijk niet naar wat ‘normaal’ is. Inmiddels zijn er meer dan 1 miljoen zzp’ers in Nederland waarbij er per branche dus enkele duizenden bedrijven te vinden zijn. Hoe zorg je ervoor dat een bedrijf wel voor jouw diensten kiest en niet voor die van de concurrent?

Dat doe je onder andere door blijvend te netwerken. Er zijn regelmatig fysieke netwerksessies in het land te vinden, momenteel weliswaar op afstand. Laat visitekaartjes maken en laat die achter op diverse plekken. Zorg ervoor dat je goed vindbaar bent in de zoekmachines en dat je heel actief bent op social media met originele posts, herkenbare beelden en duidelijke berichten. En bovenal: laat mensen waar je ook maar bent weten wie je bent, wat je doet en waar je voor in te huren bent.

Heb inzicht in je administratie en laat dit aan een ander over

Veel zzp’ers in Nederland zorgen voor hun eigen administratie. Het is altijd goed om op de hoogte te zijn van wat erin komt en wat eruit gaat, wat betreft geld. Om je focus echter vooral te leggen op het zakelijk groeien van je bedrijf is het aan te raden om je administratie uit handen te geven. Er zijn volop professionele boekhouders en freelancers op het gebied van financiën te vinden. Wil je liever niet je complete boekhouding aan een ander overlaten? No worries: er zijn allerlei eenvoudige mogelijkheden om je eigen administratie te doen zonder dat je daar veel tijd aan kwijt bent.

Steeds meer ondernemers zien namelijk de voordelen in van online boekhouden. Online vind je diverse programma’s waarmee je direct kunt beginnen. Het grote voordeel van dergelijke software is dat je vrijwel altijd kunt starten zonder enige kennis of ervaring. Zo’n programma zorgt voor je complete administratie waardoor je zelf dus meer tijd hebt om in je bedrijf te steken. Je raadt het al: meer tijd zorgt ervoor dat je bedrijf kan groeien. Het is dus zeker het geld waard om te investeren in een boekhouder of een online boekhoudprogramma voor een boost van je onderneming.

Sta niet stil en denk vooruit – juist buiten je comfort zone

Met een positieve werkhouding kom je veel verder dan wanneer je veel beren op de weg ziet. Daarom is het heel belangrijk om regelmatig vooruit te denken. Wat wil je bereiken met je bedrijf en hoe doe je dat? Sta in ieder geval nooit stil en denk altijd in ontwikkelingen, ook wanneer het goed gaat met de omzet van je onderneming. Je wilt zo’n omzet immers vergroten of in ieder geval behouden. Hierbij is het ook van groot belang dat je jezelf blijft uitdagen. De kans is groot dat je daar regelmatig voor uit je comfort zone moet stappen. Voor veel ondernemers komen er pas echt grote kansen om de hoek kijken wanneer ze uit hun bubbel gaan. Wanneer dit betekent dat je eens iets moet doen wat je spannend vindt, dan is dat maar zo. Daar leer je juist van.

Om je persoonlijk en zakelijk uit te dagen en te stimuleren, wat uiteindelijk kan leiden tot groei van je bedrijf, is het aan te raden om een bedrijfscoach in de arm te nemen. Net als freelance boekhouders zijn er tegenwoordig heel wat zzp’ers aan de slag als freelance bedrijfscoach. Zo help je iemand buiten je branche ook nog eens met groeien. Het voordeel van een bedrijfscoach is dat hij of zij ervoor kan zorgen dat jij meer geld verdient. Daarnaast leer je om prioriteiten te leggen en om kansen aan te pakken. In zo’n proces ben je tot slot bezig met persoonlijke en zakelijke groei waardoor je uiteindelijk meer klanten kunt scoren. Kortom: wederom een waardevolle investering voor de groei van je bedrijf als zzp’er.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

Lees ook: Hoe beveilig je je huis zo goed mogelijk?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.