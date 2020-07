14 procent van de Nederlanders te arm om op vakantie te gaan

14 procent van de Nederlanders heeft niet genoeg geld om op vakantie te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Europese onderzoeksbureau Eurostat. Dat betekent dat een op de zeven Nederlanders te arm is om ‘een weekje weg’ te zijn.

Daarmee doet Nederland het overigens bovengemiddeld goed in Europa. Alleen in Zweden (10 procent), Denemarken, Luxemburg (beide 11 procent), Finland (12 procent), Duitsland en Oostenrijk (beide 13 procent) ligt het percentage lager. Het Europese gemiddelde ligt op 29 procent.

In Roemenië kunnen procentueel het minste aantal mensen op vakantie: meer dan de helft van de Roemenen (54 procent) kan een weekje weg niet betalen. Ook in Griekenland (49 procent), Kroatië (48 procent), Cyprus (45 procent) en Italië (44 procent) kunnen veel mensen niet op vakantie.

Positieve trend

De trend is overigens wel positief: toen hetzelfde onderzoek in 2010 werd uitgevoerd, kon 39 procent van de Europeanen geen week vakantie betalen. De afgelopen tien jaar is dat percentage dus met tien procentpunt gedaald. Door de vele lockdowns en gesloten grenzen vanwege het coronavirus verwacht men echter dat die neerwaartse trend voorlopig niet zal doorzetten.

