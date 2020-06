Eerste nertsenfokkerij volledig geruimd

In Deurne zijn vandaag alle nertsen van een nertsenfokkerij gedood. In de fokkerij had het coronavirus toegeslagen.

Om die reden moest de fokkerij worden geruimd. Het ging volgens een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om circa 1600 moederdieren met gemiddeld vijf jonkies.

Stallen van nertsen gereinigd

De nertsen zijn gedood met koolmonoxide. Aansluitend worden de stallen gereinigd. De kadavers zijn opgeslagen in een container, die inmiddels is verzegeld en ontsmet. Een destructiebedrijf regelt de verdere afvoer.

Het bedrijf in Deurne werd vandaag vooralsnog als enige nertsenbedrijf geruimd. Negen andere fokkerijen volgen de komende dagen. Volgens de NVWA is hiervoor gekozen omdat men nog weinig ervaring heeft in het ruimen. De andere bedrijven zijn groter dan het bedrijf in Deurne.

Eind april werd het coronavirus vastgesteld bij twee nertsenhouderijen in Brabant. Inmiddels zijn negen fokkerijen gesloten en wordt er geruimd. Minister Schouten van Landbouw liet eerder al weten dat er op ruimen geen taboe lag.

Vrees voor nieuwe epidemie onder nertsen

Eerder werd al de vrees uitgesproken dat het virus onder nertsen kan blijven circuleren, ook wanneer de epidemie bij mensen is uitgedoofd. Dan zou het op de loer kunnen blijven liggen om ook weer mensen te besmetten. „Als er zulke reservoirs zijn, kan je aan ruimen denken”, zei Schouten eerder.

Er gingen al een paar weken, ook in de Tweede Kamer, steeds meer stemmen op om de dieren te ruimen en de nertsenboerderijen te sluiten. Sommige nertsenhouders voelen daar ook wel voor. Hun houderijen zou vanaf 2024 hoe dan ook verboden worden. Nertsen worden in Nederland gehouden voor bont.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.