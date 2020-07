Aantal coronapatiënten op de ic met één gestegen naar 16

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is sinds vrijdag met één gestegen. Daardoor liggen er nu nog 16 patiënten met Covid-19 op de ic. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Wereldwijd zijn er meer dan 600.000 coronadoden.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen buiten de ic’s in Nederland is de afgelopen 24 uur gestegen met 2 en komt uit op 75. „De bezetting van bedden met Covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen laat nog altijd een stabiel beeld zien. In aantal regio’s zijn nu geen Covid-patiënten meer in de kliniek of op de ic opgenomen”, licht voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg de gegevens toe.

Intensivisten behandelen momenteel in totaal 600 mensen op de intensive cares, een stijging van 7 in vergelijking met dinsdag. Dat zijn dus ook mensen met andere aandoeningen dan corona.

Onder normale omstandigheden zouden ic’s nu zo’n 900 mensen behandelen. Daarvoor zijn 1150 bedden beschikbaar. Ongeveer de helft van alle ic-bedden is nu dus niet in gebruik.

Wereldwijd 600.000 doden

Het aantal coronadoden wereldwijd is inmiddels boven de 600.000 gestegen. Het aantal wereldwijd gemelde besmettingen met het coronavirus tot nu toe ligt rond de 14.240.000. Van die personen zijn er ruim 8,5 miljoen hersteld.

Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse website Worldometer, die alle beschikbare cijfers optelt. De Verenigde Staten zijn al een tijdje het zwaarst getroffen land met ruim 142.000 coronadoden en 3,77 miljoen besmettingen. In Nederland zijn ruim 51.500 infecties en 6136 doden geteld.

Engeland stopt met melden aantal doden

De Britse overheid stopt vooralsnog met het bekendmaken van het dagelijkse aantal coronadoden uit angst voor fouten. De regering in Londen gaf opdracht tot een controle van de manier waarop het aantal doden wordt berekend.

De stap volgt na kritiek van wetenschappers dat de gepubliceerde aantallen sterfgevallen overdreven hoog zouden zijn. Onderzoekers van de statistieken stelden tekortkomingen vast. Zo wordt in Engeland iedereen als coronadode geteld die besmet was met het virus, of diegene nu stierf aan de infectie of hersteld was en stierf door iets anders.

Groot-Brittannië geldt met ruim 45.000 coronadoden als het zwaarst getroffen Europese land.

Lees ook: Opnieuw recordaantal besmettingen binnen 24 uur in VS

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.