Lange rijen voor strandbezoekers Benidorm vanwege online boekingssysteem

Vakantiegangers in Benidorm die willen zonnebaden, moeten wat geduld hebben. Je moet namelijk heel lang in de rij staan om op het strand te mogen liggen.

Reserveren

Vanwege het coronavirus wil de badplaats voorkomen dat er te veel mensen op het strand liggen. Badgasten moeten daarom een ligplek op het strand reserveren, maar bij de stranden van Poniente en Levante is de vraag duidelijk groter dan het aanbod.

Zonaanbidders moeten bij Levante een plek online reserveren of boeken om te kunnen zonnen. Dat kan in een speciaal daarvoor aangemaakt standje. Volgens het bestuur van Benidorm was het strand vrijdag het grootste gedeelte van de dag maximaal bezet. Ook 80% van de ruimte was voor zaterdag al gereserveerd, 2,5 uur nadat het boekingssysteem in ging.

Drukte

Het boekingssysteem werd in juni aangekondigd, maar is pas net van kracht gegaan nu het reizen weer een beetje op gang komt. Vooral de opheffing van luchtverkeer naar Spanje vanuit het Verenigd Koninkrijk lijkt bij te dragen aan de enorme drukte.

Toni Perez, de burgemeester van Benidorm, heeft verklaard aan Metro UK dat er afgelopen weekend 29.000 mensen op de stranden waren en dat de stad de wettelijke verplichting heeft om de drukte te verminderen. Met het nieuwe systeem zullen delen van de stranden een kleurcode krijgen, zodat de kwetsbare 70-plussers een eigen gedeelte op het strand krijgen.

Online rij

Het boeken van een strandplek kan pas vanaf een dag van tevoren. Duizend mensen stonden in de rij om online vanochtend een tijdsslot op het strand te reserveren, terwijl de avondshift voor zaterdag al uitverkocht was. Vergelijkbare aantallen probeerden al voor zondag te boeken. Wie geen zin heeft om in de rij te staan voor een strandbezoekje, kan het tot noch toe dus beter bij de Nederlandse stranden en strandtenten houden.

