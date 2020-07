Aanranding op marinebasis noemen verdachten zelf ‘onderbroekenlol’

Tegen drie verdachten zijn vandaag in de rechtbank in Arnhem celstraffen tot drie maanden geëist voor een aanranding op de marinebasis in Den Helder, wat de verdachten zelf als ‘onderbroekenlol’ omschreven.

De verdachten zijn Raymond van de P., Nicky G. en Jozef M. Het slachtoffer werd vastgepakt waarna een van de verdachten zijn geslachtsdeel tegen diens lichaam drukte, laat het Openbaar Ministerie weten.

Niet zo dolfijn

De verdachten zijn in mei 2018 geschorst en zijn formeel nog wel in militaire dienst. Het drietal omschreef het voorval als „onderbroekenlol”: „Het was cultuur binnen de Onderzeedienst”, zei korporaal Jozef M. (28). Het gebeurde nadat een jonge matroos de overstap maakte naar de onderzeeboot Dolfijn.

Het hoort ook bij de cultuur bij de onderzeedienst, wordt gezegd. G. heeft het zelf ook weleens ervaren dat toen hij lag te slapen en wakker werd billen voor zijn gezicht werden gehouden. “En u vond dat niet erg”, vraagt de voorzitter. G: “Nee.” — chrisververs (@chrisververs) July 13, 2020

Nieuw in de groep werd hij het doelwit van pesterijen, verklaarde hij. Op 17 mei 2018 werd hij in de kantine op het marineterrein door twee man op de grond gedrukt waarna een derde zijn broek liet zakken en met zijn penis tegen het lichaam van de matroos sloeg, zo staat in de aangifte. Ook ging de verdachte bovenop de matroos liggen en maakte „seksbewegingen.”

Telefoontaps

De marechaussee pakte het onderzoek groots aan. Er werden telefoontaps geplaatst, een observatieteam hield het drietal in de gaten en in hotel New York in Rotterdam werd afluisterapparatuur geplaatst. Daar kwamen de drie geregeld samen. Twee korporaals waren getuige, maar waren in hun verklaringen zeer terughoudend. Uit de telefoontaps bleek dat de drie verdachten hun verklaring hadden afgestemd. Toen Nicky G. (28) geconfronteerd werd met die tapgesprekken, gaf hij toe dat ze de schuld bij de aangever, de jonge matroos, wilden leggen.

Hamer of…

De 35-jarige Raymond van de P. is sergeant. Hij was de hoogste in rang van de drie verdachten en hij gaf het slachtoffer het bevel om Nicky G. oraal te bevredigen óf een hamer in zijn mond te nemen, zo wordt hem verweten. Het slachtoffer zette vervolgens zijn tanden in de hamer.

‘Foute cultuur’

De raadslieden vragen aandacht voor de bijzondere cultuur binnen de Onderzeedienst. De drie hadden geen seksuele bedoelingen met wat het OM als #aanranding ziet. 'De maatstaven binnen Defensie zijn anders dan die in de burgermaatschappij.' #marine — michiel satink (@michielsatink) July 13, 2020

De officier van justitie zei dat er te veel incidenten zijn binnen de krijgsmacht. „Een foute cultuur wordt in stand gehouden.” Hij eiste drie maanden militaire detentie tegen Van de P. De twee andere verdachten hoorden beiden 120 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijk militaire detentie eisen. Militaire detentie is niet veel anders dan een gewone celstraf, legde de voorzitter uit, maar veroordeelden zitten hun straf dan in een militaire gevangenis uit.

Pas achteraf merkten ze dat de aangever het niet leuk vond, zeiden de drie. Van de P. ontkent zijn leidende rol.

