Weer slaat weer om, schaapscheerderskou komt eraan

Mocht je vandaag op vakantie in eigen land gaan, neem dan zowel je bikini als je regenjas mee, want het weer gaat weer omslaan.

Het weer gaat deze week veranderen, zegt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline. „Ik denk dat we de helft aan temperatuur gaan hebben.”

Ander weer Vandaag wordt het gemiddeld 25 tot zelfs 30 graden lokaal. Ook morgen is het nog warm met 18-26 graden, maar vanaf donderdag slaat het om. Het wordt dan wisselvallig zomerweer, met bewolking die overheerst en met donderdag 14-17 graden en daarna 13-15 graden. „Maar volgende week wordt het weer beter, hoor.” Vandaag en morgen nog veel zon en (zomers) warm, daarna heel ander weer!https://t.co/0WDxM5bWNg — Weeronline (@weeronline) June 2, 2020 Vrijdag kan er lokaal flink wat regen vallen en ook in het weekend komt het regelmatig tot buien. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de boeren en de naar water snakkende natuur, maar de droogte wordt er niet mee aangepakt. „Daarvoor hebben we feitelijk een ‘Europese moesson’ nodig.” Schaapscheerderskou

Een wat koelere periode in de maand juni wordt ook wel schaapscheerderskou genoemd en komt uit de tijd dat in deze periode de schapen werden geschoren. „Bij schaapscheerderskou staat er een noorden- tot noordwestenwind, is er veel bewolking en zijn de temperaturen laag door relatief koud zeewater.”

Duurt meestal niet lang, maar is wel „een jaarlijks terugkerend item”, legt de meteoroloog uit. Net zoals de kerstdepressie. „Het regent altijd tegen de kerstdagen.” Ene jaar meer dan de andere keer, net zoals de schaapscheerderskou ook verschilt per jaar. „In 2019 werd het niet kouder dan 17 graden.” Of de schapen nog altijd worden geschoren tijdens ‘de kou’? Hij denkt van wel, „ik zou het in elk geval ook liever dan doen dan in de bloedhitte!”

