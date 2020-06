Coronameldpunt reizigers: ‘Waarom draagt buschauffeur geen mondkap?’

Reizigersvereniging Rover opent een meldpunt voor klachten, suggesties en vragen over de coronamaatregelen in het openbaar vervoer.

Rover hoopt op deze manier beter zicht te krijgen op onder meer het gebruik van en toezicht op mondkapjes en het beschikbare aantal zitplaatsen: de maximale capaciteit is nu beperkt tot 40 procent.

Coronameldpunt geopend

De vragen, suggesties en ook klachten stromen binnen, vertelt Rover-directeur Freek Bos. ‘Wat is nou eigenlijk een noodzakelijke reis?’, hoort hij bijvoorbeeld vaak. „Wij zeggen dat iedereen die op het ov is aangewezen met het ov kan reizen.” Natuurlijk met de maatregelen en buiten de spits om, als dat niet nodig is. „Maar je kunt gerust weer een keer bij vrienden op bezoek met het ov, als je er anders niet kunt komen.”

Waarom draagt de buschauffeur van lijn 52 (of 33, 87, et cetera) geen mondkapje? Ook een FAQ. Want het klopt, buschauffeurs hoeven er geen te dragen (mag wel, als ze dat willen). „Best logisch ook”, legt Bos uit. „De voordeur blijft dicht en mensen stappen achterin in, waardoor de buschauffeur afgeschermd blijft en op meer dan 1, 5 meter van de reizigers zit. Wel zo fijn om je gezicht vrij te hebben als je urenlang achter het stuur zit.”

We horen graag hoe het de ov-reiziger in coronatijd vergaat. Een vraag, klacht, suggestie of ervaring delen? Meld het ons via https://t.co/rL59XGqTZD https://t.co/HleABHuPa2 — Reizigersver. ROVER (@ROVER_online) June 2, 2020

Fiets mee?

Het is nu nog niet toegestaan om je fiets mee te nemen in de trein, ongeacht welke trein, welk tijdstip en hoe druk het is. Een van de eerste suggesties die binnen is gekomen op het meldpunt is dan ook of de fiets niet buiten de spits om mee kan in de Sprinter. „We hebben er meerdere vragen over gehad en het gemonitord en we hebben het nu voorgelegd aan de staatssecretaris. Want wat zijn die criteria? Wanneer zou de fiets in de trein weer mogen? Kortom: wat is de exit-strategie van Van Veldhoven?”

Dalende ic-bezetting

Net zoals de dalende ic-bezetting leidde tot versoepeling van de maatregelen, hoopt hij dat een daling in die andere ic, de intercity, ook kan leiden tot versoepeling. „Wanneer de treinbezetting telkens minder dan 40 procent is, zouden er misschien weer fietsen vervoerd kunnen worden.”

De meest gehoorde klacht tot nu toe gaat over het mondkapje. „Een groot deel zegt: het mondkapje beschermt toch niet, dus waarom dan wel dragen?” Omdat het wél beschermt tegen verspreiding, volgt hij de uitleg van het RIVM, „maar ik heb wel het gevoel dat er nog onvoldoende uitleg is over die mondkapjes.” Zelf reisde hij vrijdag al voor het eerst met de sinds gister verplichte mondkap. Natuurlijk even wennen, zegt ook hij, „maar ik vond het niet eens heel onplezierig.”

Moeilijk verhaal

Wat de laatste mail was die Rover ontving? Hij kijkt in de mailbox. Eentje van drie minuten geleden, ziet hij. „Van iemand die zegt dat de bus de halte gewoon voorbijreed terwijl de bus leeg was.” Maar er staat niet bij welke lijn het was, en ook niet waar… „Dat wordt wel een moeilijk verhaal”, besluit Bos. „Maar érgens in Nederland is er dus een buschauffeur doorgereden. Wie het weet, kan het bij ons melden.”

