Voorbereiding op testen door GGD’en liep een maand vertraging op

Het uitgebreide testen en de bron- en contactonderzoeken, bedoeld om nieuwe uitbraken van corona tegen te gaan, hebben bijna een maand vertraging opgelopen omdat GGD’en niet wisten wat van hen werd verwacht.

Dat meldt De Groene Amsterdammer op basis van onderzoek samen met het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. Door onderbezetting en jarenlange bezuinigingen waren de regionale gezondheidsdiensten niet toegerust op het uitgebreide testprogramma waarmee Nederland – als één van de laatste West-Europese landen – vorige week is begonnen.

GGD’en bleven lang wachten op instructies toen het kabinet nog inzette op een app die het werk van de GGD’en zou moeten verlichten. Op het moment dat die strategie werd omgegooid, waren de GGD’en onvoorbereid. Zo raakte hun landelijke telefoonlijn overbelast, liepen computersystemen voor het maken van afspraken vast en moesten patiënten te lang wachten op hun uitslag.

Belgische kustgemeenten zijn wel goed voorbereid op wat komen gaat. Ze hebben een plan klaar om de toestroom van toeristen deze zomer onder controle te houden. Een netwerk van vele slimme camera’s gaat op de dijken en in de centra de drukte in kaart brengen, schrijft de Belgische krant De Tijd woensdag. Die gegevens moeten de overheden helpen een maximale spreiding van mensen te garanderen in de strijd tegen het coronavirus.

De autoriteiten in West-Vlaanderen gunden dinsdagavond daarvoor een contract aan het Brugse technologiebedrijf Citymesh. Bedoeling is dat er over de hele kustlijn 250 slimme camera’s komen. De camera’s zijn voorzien van software die virtuele lijnen op de gemaakte beelden trekt. Als mensen over die lijnen lopen, telt de software hen.

Druktekaart hele kust

„De technologie brengt de gegevens over het aantal mensen in de verschillende zones dan zonder menselijke tussenkomst samen tot een druktekaart voor de hele kust. De kustgemeenten zullen met de druktekaart kunnen anticiperen op een te grote toestroom aan mensen. De politie zal zo niet alleen een oogje in het zeil kunnen houden, de gegevens zijn ook nuttig om het verkeer te sturen”, zegt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluw tegen De Tijd.

