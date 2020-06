GGD heeft landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

Vanaf maandag kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus bellen naar een speciaal nummer om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nieuwe telefoonnummer is zeven dagen per week tussen 08.00 uur en 20.00 uur bereikbaar.

Iedereen met milde klachten kan vanaf maandag getest worden op het coronavirus. Dat gebeurt in een van de zogenoemde teststraten van de GGD. De afgelopen weken zijn er ruim tachtig van deze testlocaties ingericht door het hele land.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukt dat het nummer echt alleen bedoeld is voor mensen die klachten hebben. „Zonder klachten heeft het geen zin om een test af te nemen.”

Vragen

Daarom worden er van tevoren een aantal vragen gesteld over de klachten. Ook moeten mensen ter identificatie hun BSN-nummer paraat houden voor het maken van een afspraak. De testen worden dan zo snel mogelijk afgenomen, het liefst nog de volgende dag.

Zowel bij een negatieve als een positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitkomst van de test. Wanneer iemand inderdaad besmet blijkt te zijn met het virus, start de GDD meteen een bron- en contact onderzoek in.

‘Enorme klus’

Wel waarschuwt het ministerie dat er in de eerste dagen veel mensen tegelijk kunnen bellen, waardoor het maken van een afspraak langer kan duren. Het miniserie spreekt dan ook van een „enorme klus”. Hoewel GDD’s vaker bron- en contactonderzoeken doen, kan het nu wat langer duren omdat het op grote schaal gebeurt. „Hierdoor kan het in het begin wellicht langer duren om een afspraak te maken en getest te worden, maar GGD’s zullen ervoor zorgen dat iedereen met klachten passend bij het coronavirus zo snel mogelijk geholpen wordt.”

0800-1202 is een gratis nummer en is zeven dagen per week bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

