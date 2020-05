Vrachtwagens bij eendenslachterij in vlammen op

Op het terrein van een eendenslachterij in Ermelo zijn vijf vrachtwagens uitgebrand. De directeur van de slachterij zegt op camerabeelden te hebben gezien dat dierenactivisten de brand hebben aangestoken.

In de vrachtwagens zaten geen dieren, maar kratten met kunststof. Daardoor kwam er veel rook vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

#Ermelo De brandweer heeft het vuur onder controle en meldt brand meester. Ook de rookontwikkeling is inmiddels sterkt verminderd, maar door nablussen kan er nog stoomvorming optreden. 5 vrachtwagens zijn verloren gegaan. De oorzaak van de brand is onbekend. Einde berichtgeving. — Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (@VNOGregio) May 28, 2020

‘Brand eendenslachterij met jerrycans aangestoken’

De veiligheidsregio meldt dat de oorzaak van de brand onbekend is, maar directeur Gertjan Tomassen van de slachterij zegt tegen Omroep Gelderland dat de brand is aangestoken. Het zou het werk zijn van dierenactivisten die de brand met jerrycans hebben aangestoken, zo zegt hij na het zien van camerabeelden.

Ook zit er volgens Tomassen achter de brand in ieder geval een Belgische dierenactivist. „Zijn broek is in de brand gevlogen. Die heeft hij moeten uittrekken, waardoor hij zijn autosleutels is verloren”, vertelt hij aan de regionale omroep. Later zag Tomassen dat de sleutels hoorden bij een Belgische auto. De auto is inmiddels in beslag genomen en de politie onderzoekt de zaak.

'Dierenactivist uit België zit achter brand', zegt eigenaar eendenslachterij https://t.co/UAWIXJbDLs pic.twitter.com/cWGTt6x1aF — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 28, 2020

