Jongeren onder de 16 jaar mogen geen maaltijden meer bezorgen

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft gisteravond zes vestigingen van een fastfoodketen gecontroleerd. Ze ontdekte dat vijf 15-jarige bezorgers na 23.00 uur nog aan het werk waren. Er komt een verbod.

De inspectie deed gisteravond samen met gemeenten en de politie onderzoek in zes vestigingen van een fastfoodketen. Om welke keten het gaat, wil de inspectie niet zeggen. Vijf 15-jarige bezorgers bleken na 21.00 uur en zelfs om 23.00 uur nog aan het werk te zijn. De jongeren moesten hun werkzaamheden stilleggen.

Inspectie kreeg meerdere meldingen

De controles vonden plaats in Amstelveen, Bussum, Huizen, Utrecht en Hilversum. Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen over jonge maaltijdbezorgers die tot laat in de avond nog aan het werk zouden zijn.

Bij jonge koeriers onder de 16 jaar ziet de inspectie verschillende gevaren bij het bezorgen van de maaltijden. Zoals werken onder tijdsdruk, onveilige verkeersomstandigheden en het uitvoeren van betalingen. Daarom heeft de Inspectie de staatssecretaris van SZW gevraagd om maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar te verbieden. Het verbod gaat vanaf 1 juli in.

Bedrijven niet op de hoogte van de regels

De maaltijdbezorging maakt de laatste jaren een grote groei door. Niet alleen neemt het aantal maaltijdbezorgers toe, er is ook een duidelijke verschuiving te zien in leeftijd. De bezorgers worden steeds jonger, ziet de inspectie.

De controle op de maaltijdbezorgers is het afgelopen jaar door de Inspectie SZW daarom toegenomen. Bij meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven bleek het mis te gaan. Bedrijven weten vaak niet wat wettelijk is toegestaan, merkte de inspectie. Bezorgers krijgen te weinig betaald, werken te lang of mogen überhaupt op bepaalde tijden niet werken omdat ze te jong zijn. Dit geldt zowel voor grote ketens met eigen bezorgers als voor de kleinere eetgelegenheden met eigen bezorgers.

