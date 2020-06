Minister De Jonge wil partijleider CDA worden: ‘Let’s go Hugo!’

Minister Hugo de Jonge heeft nieuws: hij wil lijsttrekker worden van het CDA. Hij kondigt het grote nieuws aan op Twitter, in een filmpje van 66 seconden.

Hugo de Jonge neemt de kijker mee in een vlucht door zijn werkende leven, te beginnen in Rotterdam, waar hij voor zijn ‘oude school’ staat.

Rotterdam

„Hier op Rotterdam-Zuid ben ik begonnen, ruim twintig jaar geleden, voor de klas. Als leraar kun je voor deze kinderen echt iets betekenen.” Daarna werd hij wethouder, vervolgt hij, „ik kreeg opnieuw de kans om het verschil te mogen maken voor de mesen in deze stad.” Hij houdt van het ondernemerschap van Rotterdam, vertelt hijn terwijl je hem door de straten van de stad ziet lopen, afgewisseld met oude en nieuwe beelden van hem. „Het geloof in nieuwe kansen, in hard werken. Geen woorden maar daden. Ik nam de ervaringen mee toen ik minister voor Volksgezondheid werd.”

Dan kijkt De Jonge recht in de camera, waarbij zijn netjes gecoiffeerde kapsel de coronacoupe meteen doet vergeten. „De coronacrisis heeft ons hard geraakt.De komende jaren staan we als Nederland met elkaar voor de opdracht om deze crisis als een samenleving te boven te komen. Samen zetten we de schouders eronder, voor een sterke economie, voor een sterke samenleving.”

Juist in moeilijke tijden heeft het CDA altijd verantwoordelijkheid genomen, zegt De Jonge dan, met de op de achtergrond grijze en rode flatgebouwen. „In die traditie wil ik staan. Daarom stel ik mij kandidaat als CDA-lijsttrekker.”

Twitter

De reacties op zijn Twitter-account zijn wisselend. ‘Succes Hugo, op een mooi eindresultaat!’ ‘In ieder geval lang geleden dat het CDA een fatsoenlijke lijsttrekker had.’ ‘Gevalletje grootheidswaanzin.’ ‘Niet verrassend, wel verfrissend. Let’s go Hugo!’ ‘Er is geen vertrouwen meer in u! Maar desondanks succes gewenst.’

De locatie en zijn schoenen vielen bij sommigen erg in de smaak. „Mooie spot, goed verhaal, gerse schoenen. Succes!” De schoenen vielen in elk geval wel op.

Haha die schoenen die even in frame komen. Net een sketch. — oscar (@Poetskat) June 18, 2020

Wopke niet

Tot voor kort gold ook minister van Financiën Wopke Hoekstra als kanshebber op het lijsttrekkerschap. Eerder deze week liet Hoekstra weten zich toch niet kandidaat te stellen.

Buma

De lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen van maart 2021 wordt ook automatisch partijleider. Die positie is vacant sinds het vertrek van Sybrand Buma, de vorige lijsttrekker en tot een jaar geleden fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Buma leidde het CDA zeven jaar en werd vorig jaar burgemeester in Leeuwarden.

