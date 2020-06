Festivalisering van de horeca met festivaloases en campingsettings

Deze zomer zit boordevol festivalterrassen, restaurants in campingsfeer, hotels met spannende binnentuinen en culinair entertainment. Je kunt alleen nog even niet dansen.

Hotels met Summer Gardens waar je Jenga kunt spelen, lurkend aan een cocktail. Een Duitse biertuin met Schlager-thema-avond. Een stadsoase in Nijmegen met „vette dj’s.” Of culinair barbecueën in een campingsetting. Horecaondernemers trekken alles uit de kast om gasten tóch nog in hogere festivalsferen te laten komen en om ze het vakantiegevoel te laten beleven, terwijl je gewoon ‘tript’ in eigen land.

Nieuwe festivalterreinen

„We zien eigenlijk een festivalisering van de hele horeca. Zeker nu de grote festivals deze zomer geannuleerd zijn, zien we dat restaurants en hotels de nieuwe festivalterreinen worden.” Vincent van Dijk is trendwatcher bij HBMEO en organiseert Hotelnacht, waarmee hij het Amsterdamse hotelleven en -wezen stimuleert en daarnaast alle hotels en etablissementen van binnen tot buiten kent.

Logisch wel dat de ondernemers deze festivalslag maken. „Die ruimte is er ook in restaurants en terrassen, nu alle tafels zo ver uit elkaar worden gezet en als je niet iets leuks toevoegt, wordt de sfeer er niet beter op. Zo kun je lekker drinken en uit je plaat gaan, maar wel binnen een veilige en gecontroleerde omgeving. Mét service. Wat willen we nog meer?”

Locals

Met dergelijke out-of-box (culinaire) activiteiten kunnen hotels, restaurants en bars juist de locals naar hun zaak halen, vervolgt Van Dijk. „Dit is een enorm belangrijke doelgroep geworden, nu de toeristen wegblijven en de Nederlanders vermaakt willen worden in hun eigen land. Door dit soort minifestivals kun je al heel snel een vakantiegevoel oproepen.”

Bijvoorbeeld door er een landenthema aan te hangen, zoals Duitse Biergarten met Schlagers, een tropical party of Spaanse Paella-avond. „Het leuke is: veel dj’s en artiesten kunnen nu niet reizen en vinden het geweldig om op deze manier aan het werk te blijven. Daarom gaan we komende maanden nog veel meer van dit soort leuke events zien.”

En dat is absoluut een blijvertje, voorspelt de horecaliefhebber, „want mensen vinden het geweldig om te laten zien hoe zij deze maanden hun vakantie in eigen land doorbrengen via sociale media en willen daarna echt niet meer terug naar een stijf vijfgangendiner in een duf restaurant of een saai hotelverblijf.”

Cityguys

Cityguy Jean-Paul Schaddé van Dooren was deze week in Grand Hotel Krasnapolsky, samen met de andere Cityguys, die altijd garant staan voor plezier en op zoek zijn naar vertier, bier, cocktails en hamburgers. Onder andere. Ginmerk Hendrick’s heeft de binnentuin van het hotel tijdelijk veranderd in een festivaltuin slash Summer Garden. „We hebben er een hoop lol gehad”, schrijft hij op Instagram. En je kunt er ook Jenga spelen.

As we speak zijn ze op weg naar Blijburg om een nieuwe spot uit te proberen en op z’n Cityguys schudt hij nog even wat, veelal Amsterdamse, tips uit z’n korte mouw, want het is warm vandaag.

„Bij het Marineterrein is het superdruk, maar je hebt nu natuurlijk geen zin in drukte. Bij horecazaken wordt daar goed op gelet, het terras bij Edel is top, de rust is tegenwoordig te vinden in het centrum en er is meer. Festivals zoals Wildeburg waar je normaal heel Amsterdam vindt, worden een camping. En wat te denken van Bajes Beach Club in de Bijlmer Bajes en the Grand Beach? Een 5 sterren strandje in een hotel. Het terras bij Vessel? Nog niet gezien, maar wil ik heen. Hopelijk blijft Pllek ook, want dat was al pre-corona één van onze favoriete stekjes in Noord.”

Rauw in De Achtertuin

Niet alleen in Amsterdam is het vakantie- slash festivalgevoel te beleven. Zo is in Nijmegen De Achtertuin begin deze maand geopend en is sindsdien een geliefde plek voor festivalgangers. „Dé nieuwe stadsoase van Nijmegen waar je in het weekend kunt eten, drinken, dansen en ontdekken”, omschrijven ze het op social media.

Al zit dat dansen er nu nog even niet in, vertelt creatief directeur en mede-eigenaar Brent Roozendaal. Het zou eigenlijk op 1 mei opengaan, „we zijn er al twee jaar mee bezig”, maar corona gooide roet in De Achtertuin. Voor even, want ze besloten er een coronaproof terrein van te maken, voor „het festivalpubliek.” En het werkt.

Elk weekend staan de mensen in de rij om binnen te komen, waar ze aan de figuurlijke poort dan wel niet worden gefouilleerd, maar wel even worden gecheckt ‘of ze zich goed voelen.’ „Binnen de restricties en mogelijkheden hebben we hier echt wel die festivalambiance weten neer te zetten. Het voelt rauw, met zelfgemaakte tafels en bars in containers. Een vrije sfeer”, zo omschrijft hij de Nijmeegse festivaloase beeldend.

Het oogt in elk geval als een festival, en dan zijn er ook nog de „vette dj’s die draaien” en bands die er een feestje van maken. En ja, dat nodigt zéker uit tot dansen, beaamt hij. Maar dat kan dus nog niet. „We zijn best streng hier, dus soms moet ik even op mensen aflopen om te zeggen dat ze hier niet mogen dansen… Ja, dat voelt soms best ongemakkelijk!”

Hopelijk komen er gauw meer versoepelingen, „En kunnen we het nog bruisender maken en nog meer doen waar we goed in zijn.” Feestjes organiseren/bouwen/maken/vieren dus, „het is nu elk geval al veelbelovend.”

Zomerterras met jeu de boules

De Werkspoorkade in Utrecht is gisteren geopend. Een groot zomerterras met plek voor 160 mensen. ‘Nog zoveel te doen deze zomer’ luidt de slogan en elke week krijgt een andere horecaondernemer de leiding. Jos de Winter, eigenaar van Nieuwe Dikke Dries in Utrecht, beet het spits af. En bij spits hoort drukte. „Er stonden mensen in de rij om naar binnen te mogen en ook vandaag loopt het al weer aardig vol.”

Op de vraag hoe ‘festivallerig’ het is, zegt hij meteen: heel erg! „De hele setting met het terras natuurlijk al en overal is wel iets te doen. Jeu de boules, pingpong en straks als het mag natuurlijk een silent disco.” Waarschijnlijk dat er dan wel een andere ondernemer het ‘terrasgastheer/gastvrouwschap’ heeft overgenomen, „we zijn er dit weekend nog voorzichtig mee, het blijft onduidelijk wat wel en niet mag.”

Campingstijl

Barbecueën in campingstijl kan vanaf 8 juli bij Camping at Olof’s. „Het wordt een staycation-restaurant, waar je een paar uur vakantie kunt vieren”, vertelt chef-kok Chris Naylor van Michelinster-restaurant Vermeer, die altijd in is voor een originele culinaire twist.

Behalve een restaurant, zijn er verschillende recreatiemogelijkheden in de monumentale kapel die voor de zomer wordt omgebouwd tot kampeerterrein. „Het restaurant heeft de ontspannen sfeer van een camping, maar je hoeft niet bang te zijn voor verbrande worsten en zwarte kip die je zelf moet klaarmaken. Dat doen wij voor je.” Dat wil zeggen: niet verbrande worst en lekkere kip, „en verse groenten als belangrijke basis.”

Balkonfissa

Niet alleen restaurants, maar ook hotels trekken van alles uit de kast. Opeens worden hotelkamers mini-disco’s, zoals Hotel Jakarta tijdens hun Balcony & Beats. „Coronaproof samen met 200 andere ‘festivalgangers’ met de voetjes van de vloer op je eigen privé-balkon”, schrijven ze op hun website.

Franse Rivièra

En voor de kreeftliefhebbers en andere luxepoezen is hotel Sofitel Legend The Grand Amsterdam the place to be. Of: l’endroit où aller, want het chique hotel heeft de binnenplaats omgetoverd tot een een luxe beachclub in St.Tropez-stilo. Inclusief zandstrand en een menukaart vol kreeft, kaviaar en oesters.

Het kon nog weleens een hele mooie zomer worden.

