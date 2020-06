‘Geef studenten meer ruimte om met openbaar vervoer te reizen’

Studenten zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om met trein, bus, tram en metro te reizen. Ze hebben toegang tot de universiteit en het contact met medestudenten en docenten nodig om kennis op te doen en zichzelf te ontwikkelen.

Datzeggen de rectores magnifici van vijftien universiteiten in een gezamenlijk stuk op wetenschapssite ScienceGuide.nl.

In de laatste weken van het huidige collegejaar worden colleges zo veel mogelijk tussen 11.00 en 15.00 en na 20.00 uur gehouden. Studenten hoeven dan niet tijdens de spits met het openbaar vervoer. Dat is volgens de universiteitsbestuurders te krap. „Geef studenten ook in deze crisisperiode de ruimte die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Die ruimte organiseren wij op onze universiteiten. Laat studenten daar ook naartoe kunnen komen. Het is een investering in de toekomst.”

Nieuw collegejaar, nieuwe opzet

De koepelorganisatie van het openbaar vervoer, OV-NL, zegt dat de afspraken tot aan de zomervakantie gelden. In het nieuwe collegejaar komt er een nieuwe opzet. Het idee is dat colleges dan worden verspreid over de dag, zodat studenten niet als grote groepen in het openbaar vervoer zitten.

Vanwege de coronacrisis is het campusleven grotendeels stilgelegd. Colleges worden veelal online gegeven. „Als je een willekeurige universiteitscampus in Nederland opwandelt word je getroffen door een beklemmende leegte. De normale bruisende sfeer ontbreekt, geen geanimeerde discussies, geen groepen jonge mensen die samen studeren, recreëren, onderzoeken, geen interacties met docenten of onderzoekers”, schrijven de bestuurders.

Gebrekkige wifi en ongemakkelijke thuissituaties

Onlinecolleges zijn geen permanente oplossing, benadrukken ze, omdat niet iedereen gelijke toegang heeft: „Gebrekkige wifi en een ongemakkelijke thuissituatie zijn desastreus voor het onlineleerproces. De diversiteit van onze studentenpopulatie is een groot goed, maar we zien weer verschillen optreden. Deze crisis mag er niet voor zorgen dat de ongelijkheid in het onderwijs weer gaat toenemen.”

De oproep is ondertekend door de bestuurders van de universiteiten in Groningen, Eindhoven, Rotterdam, Delft, Nijmegen, Utrecht, Maastricht, Wageningen, Enschede, Tilburg, Leiden en Amsterdam en door de rectoren van de Open Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek.

