Tientallen gemeenten moeten bijlenen vanwege coronacrisis

Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro’s moeten bijlenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen.

Door de coronacrisis zijn hun inkomsten sterk gedaald en uitgaven flink gestegen, meldt het AD na eigen onderzoek.

De gemeente Haarlemmermeer leende 24 miljoen euro, Breda 15 miljoen, Terschelling 2 miljoen en Middelburg 11 miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) om het hoofd boven water te houden.

Opgedroogde inkomstenbronnen

Gemeenten zagen bronnen van inkomsten als toeristenbelasting en parkeergelden opdrogen. Doordat ondernemers, burgers en sportclubs uitstel van betaling kregen, kwam er nog minder geld binnen.

Middelburg is al 2 miljoen euro kwijt aan de coronacrisis. De gemeente meldt minder inkomsten uit parkeergeld en -boetes en toeristenbelasting, en opgelopen uitgaven. Het grootste probleem voor de gemeente is het sociaal domein, waaronder de jeugdzorg, zegt wethouder Johan Aalberts van Middelburg in de krant.

Failliet

„Als wij een bedrijf met deze cijfers waren geweest, had je haast wel moeten concluderen dat je failliet bent. Het heeft niets met corona te maken. Die klap komt nog eens boven op de enorme problemen die wij, net als een derde van alle Nederlandse gemeenten, hebben door het sociaal domein.”

