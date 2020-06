Oproep organisaties: ‘Zet overal tijdelijke toiletten neer’

Organisaties als Toiletalliantie, Fietsersbond, NTFU en Fietsplatform willen door overal tijdelijke toiletten worden neergezet. „In dorpen, steden en bij fietsknooppunten.”

‘Maak iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten erbij’. Met die slogan roepen zestien maatschappelijke organisaties de overheid op om snel meer toiletten te plaatsen, om zo met name fietsers een sanitaire stop te gunnen. Vanwege de coronamaatregelen zijn sanitaire stops nog schaarser geworden dan ze al waren. „Het tekort aan deze stops is een reden voor mensen om niet te bewegen, niet te ontstressen, niet op fietsvakantie in eigen land te gaan,” aldus Patrick Dorrestein van HanzeTour.com, een organisator van fietstochten. Als mensen niet op vakantie in eigen land gaan dan krijgt de toeristensector nog minder gasten dan de nu al verwachte klap van 24,5 miljoen minder toeristen die het NBTC voorspelt.

‘Veel mobiele toiletten en toiletwagens staan in de opslag’

Daarom roepen de Fietsersbond, de wielersportunie NTFU en het Fietsplatform samen met de Toiletalliantie (een koepel van dertien organisaties die zich hard maakt voor meer toiletten) de overheid op om in te grijpen. „Nu zijn er in Nederland geen grote evenementen, dus er staan veel mobiele toiletten en toiletwagens in de opslag. Terwijl het Rijk een campagne voert om Nederlanders in eigen land met vakantie te laten gaan zijn er nu geen voorzieningen voor hen. Daarom: Rijk, provincies en gemeenten, huur deze toiletten en zet ze neer bij fietsknooppunten en in dorpskernen en stadscentra”, aldus Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting en oprichter van de Toiletalliantie.

Fietsers kunnen bijna nergens op wc’s terecht

In een pamflet wordt overheden opgeroepen om de tijdelijke toiletten ook in de speciale app van Hogenood.nu te zetten. De eerder genoemde organisaties stellen dat 49 procent van de Nederlanders recreatieve fietsritten maakt. Zij kunnen niet op wc’s terecht. „Niet bij de horeca, want die laat vaak alleen mensen met een reservering toe, of heeft al de toegestane 30 gasten binnen zitten. Ook niet bij openbare toiletten, want die hebben we in Nederland nauwelijks. En zwembaden en bibliotheken moeten de toiletten voorlopig ook gesloten houden. Kortom: zo’n drie van de vier toiletten in de HogeNood-app zal vaak niet beschikbaar zijn.”

