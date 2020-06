Bloedbank gaat plasma inzamelen voor mogelijk geneesmiddel corona

‘Corona-minister’ Hugo de Jonge heeft bloedbank Sanquin gevraagd om op grote schaal plasma van herstelde coronapatiënten in te zamelen. Dat bevat namelijk neutraliserende antistoffen die eventueel gebruikt kunnen worden voor de behandeling van het coronavirus of bij het voorkomen dat mensen besmet raken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt 10 miljoen euro bij aan dit project. Met dat geld kan Sanquin snel de extra kosten opvangen die deze inzameling met zich meebrengt.

30.000 kilo plasma

Sanquin wil antistoffen afnemen bij 16.000 mensen. Daarmee wordt 30.000 kilo plasma met antistoffen verzameld. Mochten de studieresultaten positief uitpakken dan kunnen die antistoffen snel worden ingezet om Covid-19 patiënten te behandelen.

Op Twitter noemt De Jonge het „fantastisch” dat Sanquin op grote schaal plasma met antistoffen gaat afnemen bij mensen die corona hebben gehad. „Als uit de studie blijkt dat het geneesmiddel effectief en veilig is, hebben we direct toegang tot middelen die we kunnen inzetten om mensen te genezen of te beschermen tegen het virus.”

Niet verloren

In het najaar is waarschijnlijk meer bekend over de onderzoeksresultaten. Mocht het onverhoopt niet lukken om het plasma in te zetten als geneesmiddel, dan zal het niet verloren gaan. Het wordt dan gebruikt voor de productie van andere geneesmiddelen.

Wat is plasma?

Ongeveer de helft van het menselijk bloed in het lichaam bestaat uit plasma: een gele vloeistof dat voor ruim 90 procent bestaat uit water en verder uit eiwitten. Plasma is bedoeld als ‘vervoermiddel’ voor glucose, lipiden, hormonen, kooldioxide en zuurstof. Daarnaast zorgt bloedplasma dat warmte (en koelte) binnen het menselijk lichaam kan verspreiden. Op die manier zorgt het bloed er dus voor dat het lichaam warm blijft of juist afkoelt, als het de komende dagen weer warmer wordt.

Ontstekingsremmer dexamethason

Eerder deze week werd bekend dat een goedkope ontstekingsremmer de overlevingskansen van ernstig zieke coronapatiënten verbetert. Het is als zodanig de eerste behandeling, meldden onderzoekers van de universiteit van het Britse Oxford. Het gaat om het aloude medicijn dexamethason. De wetenschappers spraken over een enorme doorbraak.

Behandeling met dexamethason verminderde het aantal sterfgevallen met een derde van de patiënten aan de beademing. Bij degenen die alleen zuurstof kregen ging het om een vijfde minder. Er is geen positief effect vastgesteld bij patiënten die geen ademhalingsondersteuning nodig hadden.

De studie met ontstekingsremmers maakt deel uit van de wereldwijde koortsachtige zoektocht van artsen en bedrijven naar behandelingen tegen het coronavirus, waaraan wereldwijd al zo’n 440.000 mensen stierven.

