Bij Nicole werd onterecht corona vastgesteld: ‘Het zorgde voor zoveel onrust’

Opnieuw hebben mensen een positieve corona-uitslag gekregen, terwijl ze geen corona bleken te hebben. Nicole Duijster (55) uit Zaandam kreeg zo’n positieve uitslag.

Door een storing in een testapparaten is bij vijftien mensen in Flevoland, Zaanstreek-Waterland en omgeving Tiel ten onrechte het coronavirus vastgesteld, laat Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) weten.

Oplettende medewerkers

„Zaterdag 13 juni heeft het instituut een nieuw apparaat in gebruik genomen voor de humane testen na instellen conform de protocollen van de leverancier. De fout-positieve uitslagen zijn donderdag 18 juni ontdekt, toen oplettende medewerkers eenzelfde patroon zagen in de positieve uitslagen op dit apparaat. Alle positieve testen die op dit apparaat sinds het gebruik vanaf 13 juni zijn uitgevoerd, zijn direct herhaald. Daaruit kwamen de vijftien fout-positieven naar voren”, meldt WBVR.

‘Totaal verbijsterd’

De 55-jarige Nicole Duijster uit Zaandam is één van hen. Ze liet zich vorige week zaterdag vanwege verkoudheidsklachten testen op het coronavirus. „Ik werk in de kinderopvang, dus zodra je ook maar iets van klachten hebt, moet je worden getest.” Zondagmiddag hoorde ze dat de test positief was. „Ik was totaal verbijsterd en uit het veld geslagen, omdat ik verder niet ziek was en erg voorzichtig ben.”

Gistermiddag hoorde ze dat ze achteraf toch geen coronavirus blijkt te hebben. Hoewel Duijster blij is dat ze geen corona heeft, is het vooral teleurstelling dat overheerst. „Niemand in mijn omgeving had corona, dus ik vroeg of ik opnieuw mocht worden getest, maar dat mocht niet.”

Positieve uitslag zorgde tot onrust

„Ondertussen had ik veel angst en onzekerheid”, vervolgt Duijster. „Ik ben mantelzorger voor mijn bejaarde ouders en was bang dat zij misschien corona hadden. Bij hen ging iets fout met de test die ze thuis lieten uitvoeren, waardoor ze opnieuw getest moesten worden en een paar dagen moesten wachten op de uitslag. Daarnaast heb ik een kleindochter van drie maanden, die binnenkort geopereerd moet worden. Als ik corona heb, zou zij niet mogen worden geopereerd. Dat zorgde voor veel onrust.”

De kerngezonde Duijster zou eigenlijk deze week op vakantie zijn in Limburg. Maar in plaats van in een vakantiehuisje, zaten ze in quarantaine. „Het huisje moesten we annuleren, en de vakantiedagen krijg ik helaas niet terug. Mijn zoon en schoonzoon, die beiden zzp’er zijn, konden deze week niet werken.” Ze zucht. Ja, de GGD heeft wel excuses aangeboden, antwoordt ze desgevraagd. „Maar dit heeft zoveel impact, waar ze niet bij stil staan.”

Ook in Zuid-Holland positieve uitslagen

Gisteren bleek al dat bij dertig mensen in Zuid-Holland corona was vastgesteld, terwijl ze dit niet hadden. Het apparaat waarmee de tests waren uitgevoerd was „te streng afgesteld”, laat het Regionaal Laboratorium voor Medische Microbiologie (RLM) in Dordrecht weten.

Lees ook: Bloedbank gaat plasma inzamelen voor mogelijk geneesmiddel corona.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.