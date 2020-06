RIVM: 5 coronadoden, wereldwijd nu meer dan 375.000

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze zijn overleden door het coronavirus, is gestegen met 5. Dat blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers. Wereldwijd zijn er meer dan 375.000 coronadoden.

Daarmee komt het totale dodental in Nederland nu op 5967, zo blijkt uit de laatste cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag publiceerde. Het is het laagste aantal doden tot nu toe en verbreekt hiermee het ‘record’ van vorige week maandag, toen de laagste aantallen sinds twee maanden naar buiten werden gebracht.

In de RIVM-rapportages worden alleen mensen meegeteld van wie met een test is vastgesteld dat ze zijn besmet met het virus. Het werkelijke dodental is hoger. De afgelopen weken is het aantal sterfgevallen door het coronavirus flink afgenomen. Dat geldt ook voor ziekenhuisopnames.

Ziekenhuisopnames

Volgens de laatste gegevens die het RIVM heeft doorgegeven, zijn er in ziekenhuizen 6 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gisteren waren dat er nog 9.

Besmettingen

Ook zijn er 102 nieuwe positieve besmettingen bekend gemaakt, in totaal zijn dat er 46.647. In de cijfers zit enige vertraging, omdat GGD’en sterfgevallen en ziekenhuisopnames soms pas dagen later doorgeven.

Het virus is vooral gevaarlijk voor ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, met name hart- en vaatziekten, diabetes en chronische longziekten. Veruit de meeste overledenen waren ouder dan 70 jaar.

Uit de cijfers blijkt verder dat een steeds lager percentage van de afgenomen coronatests positief is: de afgelopen twee weken werd het virus bij slechts 5 procent van de geteste personen geconstateerd. Eind maart lag dat percentage nog op 29 procent.

Coronadoden wereldwijd

Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus is de 375.000 gepasseerd. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die zich baseert op cijfers van officiële instanties.

Bij ruim 6,2 miljoen mensen is besmetting vastgesteld. Het werkelijke aantal coronabesmettingen ligt vermoedelijk veel hoger, omdat niet alle mensen met het virus worden getest.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten zijn ruimschoots het zwaarst getroffen land. Daar zijn 1,85 miljoen coronabesmettingen en ruim 105.000 doden. Daarna volgt Brazilië, met ruim 526.000 besmettingen en bijna 30.000 sterfgevallen door het virus. In Europa is Italië het zwaarst getroffen land met ruim 33.000 doden. De meeste Europese besmettingen zijn in Groot-Brittannië: ruim 277.000.

Cijfers die door landen worden aangeleverd over de aantallen doden en besmettingen, laten zich vaak lastig vergelijken. Ze komen niet allemaal op dezelfde manier tot stand.

