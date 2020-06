RIVM: ruimte voor verder versoepelen coronaregels is bijna op

De ruimte om maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus verder te versoepelen, is bijna op. Dat zegt Jacco Wallinga van gezondheidsinstituut RIVM over de coronaregels in een interview met de NOS.

„Wat we tot nu hebben gezien en berekend, daarbij zeggen we nu: de ruimte is ongeveer op. De maatregelen zijn een voor een versoepeld, en de ruimte wordt gewoon steeds kleiner.”

De afgelopen dagen klonk uit diverse sectoren de wens om de regels verder te versoepelen. Mensen vinden het steeds lastiger anderhalve meter afstand te houden, concludeerden het RIVM en de GGD na een gezamenlijke enquête.

Snel klachten melden helpt bij ruimte voor coronaregels

Volgens Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM, biedt het optimaliseren van het bronnen- en contactonderzoek nog ruimte. „Dat betekent dat mensen het moeten melden als er klachten zijn en het tweede is de snelheid”, zegt hij tegen de omroep. „Daar zien we mogelijkheden om te verbeteren. Nu de getallen zo laag zijn, is dat minder kritisch. Maar dat zou in het najaar natuurlijk weer kritisch kunnen worden. Daar moet energie in gestoken worden.”

Al biedt dat geen garantie, waarschuwt Wallinga. Zo was volgens hem in sommige Aziatische landen, waar het bronnen- en contactonderzoek heel goed gaat, te zien dat het virus toch met moeite in de hand is te houden. „Dus zelfs als het bronnen- en contactonderzoek supergoed gaat, is meer nodig om dit virus in bedwang te houden. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat we ook hier de basismaatregelen kunnen loslaten.”

‘Nederland moet kiezen voor indammen coronavirus’

Ook KPMG en de Vrije Universiteit hebben een onderzoek gehouden. Nederland zou moeten kiezen voor het indammen van het coronavirus in plaats van vast te houden aan een strategie van het opbouwen van groepsimmuniteit, melden deze partijen op basis van dat onderzoek. Dit biedt volgens hen „significante voordelen voor zowel economie als volksgezondheid”.

Het huidige testen en bron- en contactonderzoek is volgens de onderzoekers ‘suboptimaal’ en zou moeten worden aangescherpt. Een indamstrategie levert in de jaren tot 2022 een bedrag op van 123 miljard euro voor de Nederlandse economie, claimen de onderzoekers. Zij stellen verder dat zo’n aanpak mogelijk zo’n 50.000 dodelijke slachtoffers aan COVID-19 voorkomt.

KPMG Health vindt dat testuitslagen sneller beschikbaar moeten komen en er zou moeten worden ingezet op het opsporen van minimaal 80 procent van de contacten van een besmet persoon. Verder moeten mensen die op Schiphol aankomen verplicht worden getest, aldus de onderzoekers.

