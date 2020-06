Lokale tropische dag: onweer en wateroverlast op komst

Kleine kans op 30 graden in het oosten en noordoosten (en onweer en wateroverlast).

Vandaag kan de temperatuur voor het eerst dit jaar lokaal stijgen tot 30 graden. In het uiterste oosten en noordoosten kan het mogelijk net tropisch warm worden, meldt weerdienst Weeronline. Elders in het binnenland wordt het 25 tot 27 graden. Door wind van zee wordt het in het westen 22 tot 24 graden. In gebieden waar de temperatuur het hoogst wordt is kans op zware onweersbuien met lokaal wateroverlast.

Onweer en 40 tot 50 millimeter water

Na een start met regionaal veel wolken is het de rest van de ochtend op de meeste plaatsen zonnig. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken tot ontwikkeling en deze kunnen in vooral in Groningen en het noorden en oosten van Drenthe uitgroeien tot zware regen- en onweersbuien. Omdat de buien zich traag verplaatsen kan lokaal veel regenwater in korte tijd vallen en is kans op wateroverlast. Lokaal kan meer dan 40, misschien wel 50 millimeter vallen. Ook kunnen buien vergezeld gaan van hagel. De plensregens zijn niet gunstig voor de naar water snakkende natuur. De droge grond heeft veel moeite om deze hoeveelheid op te nemen en veel water spoelt zo sloten en riolen in.

De temperatuur stijgt naar 22 tot 24 graden in het westen en naar 25 tot 27 in het binnenland. In de Achterhoek, regio Twenthe, Drenthe en Groningen kan het kwik stijgen naar 28 á 29 graden. De kans op een tropische 30 graden is klein, maar het is niet uitgesloten. De warmte voelt drukkend aan vanwege een hoge luchtvochtigheid. Deze waarde wordt alleen gehaald als de onweersbuien niet te snel ontstaan. De hoogste temperatuur tot nu toe dit jaar werd op 2 juni genoteerd. In Eindhoven werd het 29,7 graden.

Ook zondag kans op zware onweersbuien

Morgen is er een mix van wolkenvelden en zonneschijn. In het oosten en noordoosten kunnen weer enkele onweersbuien voorkomen. De meeste buien zijn waarschijnlijk opnieuw voor Groningen en Drenthe, maar ook in Friesland, Overijssel en het oosten van Gelderland is kans op een bui. Lokaal is kans op hagel en kan het weer stevig regenen met kans op wateroverlast. Door wind van zee is de temperatuur met 20 tot 25 graden wat lager.

Het KNMI heeft voor vandaag overigens code geel afgegeven voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

