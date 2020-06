Premier: ‘Met z’n allen 135.000 ziekenhuisopnames voorkomen’

Het goede gedrag in coronatijd en genomen maatregelen hebben voorkomen dat er 135.000 mensen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.

Dat heeft premier Mark Rutte vanavond tijdens zijn ‘corona-persconferentie’ gezegd. „Bovendien zouden 35.000 mensen op een intensive care zijn beland.” Rutte gaf aan dat dat door schaarste aan bedden nooit waargemaakt had kunnen worden. „Dat had ons zorgstelsel ontwricht.” Het aantal van 35.000 mensen op een ic zou tien keer zo hoog zijn als nu het geval was.

Toch had de gerustgestelde premier alleen maar positief nieuws, als het gaat om het verder versoepelen van de coronamaatregelen. Hij begon zijn toespraak met: „Drie maanden geleden had ik het over een achtbaan die steeds sneller aan het rijden was. We belandden in een tijd vol veranderingen, maanden van verlies, isolement en economische onzekerheid.”

Premier vindt dat de ergste loopings achter de rug zijn

„Maar”, zo stelt Rutte nu, „de ergste loopings en scherpste bochten hebben we gehad. De cijfers (aantal coronadoden en -besmettingen, red.) zijn stabiel laag. Dat hebben we samen gedaan, dat hebben we samen bereikt.”

In die goede cijfers schuilt wat Mark Rutte betreft een groot gevaar: dat we denken ‘mooi, dat was de coronatijd dan’. Wat hem betreft gaan we nog helemaal niet over tot de orde van de gewone dag. Maar veel meer ruimte komt er voor Nederlanders wel. „Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar.”

Zelfdiscipline en eigen verantwoordelijkheid

Met het laatste geeft hij aan dat 1,5 meter afstand een kernbegrip blijft, maar we wel meer mogen doen. Een overzicht van alle versoepelingen per 1 juli volgt later vanavond op deze site. Rutte gaf ook aan dat sommige dingen hetzelfde blijven: „Zoveel mogelijk thuis werken, binnen blijven als je je niet goed voelt, je laten testen als dat nodig is, drukte vermijden en je handen stuk wassen.”

De premier noemt 1 juli „een heel spannend moment”. „We vragen zelfdiscipline en eigen verantwoordelijkheid. Dat wil ik van de daken schreeuwen.”

