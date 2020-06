RIVM: 2 nieuwe coronadoden en er hangt smog in de lucht

Het RIVM meldt dat het aantal doden door corona is gestegen met 2. Ook zijn er 83 nieuwe besmettingen geteld.

Maandag kon de vlag voor even uit. Voor de eerste keer sinds maart was er geen nieuwe coronadoden bij gekomen. Gisteren waren er toch weer 5 meldingen en vandaag 2. Het totaal komt op 6097 coronadoden, meldt het RIVM dat zich deze dagen ook druk bezighoudt met de hitte, teken en smog.

Morgen en overmorgen wordt er in het zuiden van het land smog verwacht. Op vrijdag is er kans op smog in heel Nederland. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. https://t.co/aiEmSjeZR8 pic.twitter.com/gOOHaP1yyI — RIVM (@rivm) June 24, 2020

Van de 1,5 miljoen jaarlijkse tekenbeten in Nederland, krijgt 2-3% van de mensen de ziekte van Lyme. In sommige gebieden kunnen #teken ook het #TBE-virus overbrengen, al komt dit veel minder voor dan #Lymeziekte. Wees dus altijd alert op #tekenbeten!https://t.co/DBv5DVXDz0 pic.twitter.com/BYfPCyhekz — RIVM (@rivm) June 24, 2020

Ziekenhuis

GGD’en hebben 5 nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Daarmee komt het totaalaantal opnames op 11.859. Het virus is weer en vastgesteld bij 83 mensen. Dat totaal is gestegen naar 49.804.

Ziekenhuisopnames en sterfgevallen uit het weekeinde worden soms in de loop van maandag doorgegeven aan het RIVM. Die brengt de informatie op dinsdag naar buiten. Daarom liggen de cijfers op dinsdagen vaak wat hoger dan op andere dagen.

Eerder was er al het positieve nieuws dat drie weken na de versoepelingen weinig ziekenhuisopnames wegens corona zijn geweest.

Meeste nieuwe patiënten uit Zuid-Holland

Vanaf 10 maart overleed elke dag minstens één persoon aan het coronavirus. Op 31 maart stierven 175 patiënten, het hoogste aantal tot nu toe.

In de afgelopen twee weken is het coronavirus vastgesteld bij 1875 mensen. Een op de drie nieuwe patiënten komt uit Zuid-Holland. Dertig mensen zijn in de afgelopen veertien dagen in een ziekenhuis opgenomen. In diezelfde periode stierven 46 mensen. Overijssel, Groningen, Friesland en Zeeland hebben al weken geen sterfgeval meer gezien.

Sinds 1 juni kan elke Nederlander met klachten zich laten testen. Elke week doen ongeveer 60.000 mensen dat. Vorige week leverde dat 579 coronagevallen op. Het betekent dat een op de honderd tests positief was, minder dan in de weken ervoor.

