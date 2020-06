Mark Rutte gaat in gesprek met Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter

Premier Mark Rutte gaat toch ook praten met de antiracistische actiegroepen Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Black Lives Matter (BLM). Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt.

De beide voortrekkers van de protestbeweging die de afgelopen weken op gang kwam, hadden verontwaardigd gereageerd dat zij niet welkom waren bij het gesprek dat Rutte vandaag op het Catshuis met antiracismedemonstranten voerde.

Mark Rutte wilde ‘anderen horen’

De premier wilde eerst naar mensen luisteren met wie de overheid niet al langer praat, zei hij. BLM en KOZP spreken volgens hem al geregeld met het ministerie van Sociale Zaken. Vandaag zaten vijf mensen aan tafel, onder wie rapper Gideon Everduim en presentatrice Sosha Duysker. Ze vonden het niet correct dat de twee actiegroepen er niet bij waren en gaven aan zich daarbij ongemakkelijk te voelen.

Het is „toch belangrijk” om ook met beide actiegroepen te praten, ziet Rutte in. Misschien was het handiger geweest hen in te lichten dat ook zij aan bod zouden komen, geeft hij toe. „Maar ik ga het in ieder geval doen, ik ga met ze praten.”

Publiciteitsstunt

KOZP voelde zich gepasseerd. De actiegroep deed het gesprek van de minister-president op het Catshuis af als meer een publiciteitsstunt dan „een oprecht gesprek om institutioneel en antizwart racisme concreet te gaan bestrijden”.

Everduim vond niet dat hij zich had laten gebruiken voor publiciteit. Hij meent dat er „in gelijkheid met elkaar is gesproken, laagdrempelig en dat de juiste stappen in de goede richting worden gezet”. Hij vindt het belangrijk dat er meerdere gesprekken komen. „Het moet met zijn allen, want de Afro-Nederlandse gemeenschap is geen homogene groep.”

Verschil tussen racisme en discriminatie

De rapper heeft Rutte uitgelegd wat het verschil is tussen racisme en discriminatie. „De premier dacht dat racisme iets was wat zich afspeelde in ons hoofd en toen moest ik hem duidelijk maken dat het iets is wat in het systeem zit.” Volgens hem kun je racisme niet oplossen als je niet echt weet wat het is. „Racisme is zo gelaagd dat we moeten beginnen met educatie.”

