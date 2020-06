Supporters mogelijk snel weer welkom in Duitse stadions

In Duitsland wordt al voorzichtig gesproken over de terugkeer van supporters in de stadions. De belangenverenigingen van voetbalfans, de Duitse voetbalbond en de Duitse voetballiga overleggen over de mogelijkheden.

„We zijn er voor dat het op een bepaald moment weer kan. Stap voor stap is beter dan niets”, zegt Rainer Vollmer van de supportersbeweging Unsere Kurve.

Nieuw seizoen

De Bundesliga wordt dit seizoen afgemaakt zonder publiek en met strikte regels om het coronavirus tegen te gaan. In het nieuwe seizoen moeten toeschouwers weer welkom zijn bij de wedstrijden. Ook de minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer liet weten het hiermee eens te zijn. „ Ik heb er vertrouwen in dat we het publiek in het nieuwe seizoen geleidelijk aan weer binnen kunnen laten. Niet meteen allemaal, zoals voor de uitbraak van corona, maar met minder toeschouwers, zodat we afstand tussen de stadionbezoekers kunnen behouden”, zei hij tegen de Duitse media.

Een concrete uitwerking is er nog niet, laat Vollmer weten: „Er zijn nog de nodige problemen die moeten worden opgelost. Het gaat onder meer over hoe de weinige kaartjes worden verdeeld, hoe de toegangscontroles moeten worden uitgevoerd en hoe we om moeten gaan met stadioncatering.”

Fractie van de capaciteit

Bestuurslid Oliver Kahn van Bayern München bevestigde de gesprekken en benadrukte ook dat het om een fractie van de volledige capaciteit gaat van de Allianz Arena in München. „Onder de huidige hygiënevoorwaarden is een maximum van 10.000 tot 11.000 supporters mogelijk”, zegt Kahn. Er kunnen 75.000 mensen in het stadion. „Ik ben een absolute voorstander van een terugkeer van de fans, maar alleen als onderdeel van een verstandig concept”, zei Kahn bij Sky.

