Ondanks demonstratieverbod toch enkele mensen op het Malieveld

Een aantal mensen heeft zich zondagochtend toch gemeld op het Malieveld in Den Haag. Volgens de politie met het doel om mogelijk toch te demonstreren.

„De demonstratie is verboden. Ga naar huis!”, twittert de politie, die spreekt van een paar aanwezigen. De demonstratie tegen de coronamaatregelen is door waarnemend burgemeester Johan Remkes verboden. Ook organisator Viruswaanzin heeft mensen opgeroepen niet naar Den Haag te komen. Rond het Malieveld zijn ook borden neergezet met de tekst: Ga naar huis.

We zien een aantal personen op het #Malieveld in #DenHaag die kennelijk willen gaan demonstreren. De demonstratie is verboden! Ga naar huis!

De politie heeft veel agenten bij het Malieveld ingezet en er zijn veel politiebusjes te zien. Ook op het Centraal Station in Den Haag zijn diverse politiemensen aanwezig. Van mensen van wie vermoed wordt dat ze willen demonstreren, wordt om legitimatie gevraagd en hun bestemming. Agenten wijzen hen daarbij nog eens op het demonstratieverbod.

Uit de hand gelopen

De demonstratie, die toen ook verboden was, begon vorige week op een pleintje met een skatebaan naast het Malieveld. Dit pleintje is nu afgezet met hoge hekken. De manifestatie liep toen uit de hand en de ME moest ingrijpen. Er werden ongeveer vierhonderd mensen gearresteerd.

