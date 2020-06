Marineschip de Ruyter na vijf maanden missie terug in ‘ander’ Nederland

Het marineschip De Ruyter is zondagochtend teruggekeerd in de thuishaven van Den Helder, na een missie van vijf maanden in de Golf-regio.

De bijna 200 mannen en vrouwen van het fregat van De Ruyter moesten vanwege de coronapandemie al die maanden aan boord blijven. Ze mochten tussendoor geen havens bezoeken. Alleen in Abu Dhabi mocht de bemanning even aan wal op het marineterrein, zegt een marinewoordvoerder.

In Den Helder, waar ze eind januari vóór de corona-uitbraak vertrokken, treffen ze voor het eerst een ander Nederland aan. Zo mag door de coronamaatregelen familie niet bij de ceremonie zijn, waarbij commandant der strijdkrachten Rob Bauer de bemanning een herinneringsmedaille uitreikt. De ophalers wachten op het parkeerterrein en familie kan de ceremonie via een streaming volgen.

De Golf-regio

Het luchtverdedigings- en commandofregat had tijdens de missie Agenor als belangrijkste opdracht om de maritieme veiligheidssituatie in de Golf-regio in kaart te brengen en zo bij te dragen aan een vrije doorvaart.

Lees ook: Dode bij schietincident Black Lives Matter-betoging in Kentucky

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.