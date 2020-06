5 tips om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers als je onzeker bent over je baan

De coronacrisis heeft een heftige impact op de Nederlandse economie. We kampen met de grootste toename in werkloosheid sinds de cijfers in 2003 worden bijgehouden. Eén op de vijf Nederlanders is dan ook bang om hun baan te verliezen. Hoe kun je aantrekkelijk blijven voor je huidige of eventuele toekomstige werkgever? Wat kun je vanuit huis voor je carrière doen?

Nu we veel thuiswerken en je werksituatie er totaal anders uitziet, staat ‘jezelf ontwikkelen’ waarschijnlijk niet hoog op je prioriteitenlijstje. Terwijl het juist nu extra belangrijk is. 5 tips om jezelf te ontwikkelen en aantrekkelijk te blijven voor je (toekomstige) werkgever.

Laat je bijscholen

Leer nieuwe vaardigheden door een cursus te doen. Vaak heeft je bedrijf daar een potje voor, maar als je momenteel geen baan hebt of je werkgever daar geen geld aan wil uitgeven, is het toch verstandig om daar zelf in te investeren.

Op Coursera vind je bijvoorbeeld een enorm aanbod van cursussen die worden gegeven door prestigieuze universiteiten zoals Yale en toonaangevende bedrijven als Google. Andere voorbeelden van bibliotheken zijn Udemy en Skillshare. Liever een webinar waarbij je in ongeveer een uur veel over een specifiek onderwerp leert? Neem dan een kijkje op Hubspot en Webinara.

Verdiep je in de laatste ontwikkelingen

Niet alleen nieuwe vaardigheden leren is belangrijk, ook het up to date blijven van informatie over jouw branche. Neem elke week een paar uur de tijd om je te verdiepen in de laatste trends en ontwikkelingen in jouw vakgebied. Dat is iets wat er normaal gesproken vaak bij inschiet.

Netwerk online

Alhoewel netwerkborrels en evenementen momenteel niet doorgaan, betekent dit niet dat je jouw netwerk niet meer kunt uitbreiden in deze periode. Gelukkig maar, want dat is juist nu onwijs belangrijk. Vooral LinkedIn is hier het uitgelezen platform voor. Reageer actief op anderen, zoek contact op met oude bekenden en post zelf ook. Dit kunnen LinkedIn artikelen zijn waarin je jouw expertise laat zien. Maar als schrijven niet in jouw straatje past, kun je bijvoorbeeld ook relevante en interessante artikelen delen.

Op LinkedIn en Facebook zijn veel groepen te vinden, waar je lid van kunt worden. Als je daar genoeg tijd en energie in investeert, kun je op deze manier je netwerk toch uitbreiden.

Toon initiatief

Het is gemakkelijk om vast te zitten in de dagelijkse sleur, zeker nu we vanuit huis werken. Toch is jezelf uit je comfortzone duwen belangrijker dan ooit als je aantrekkelijk wil blijven voor je werkgever. Bied je bijvoorbeeld vrijwillig aan voor een project dat je normaal gesproken nooit zou doen. Of kom met eigen innovatieve ideeën. Waarschijnlijk heb je door de vorige tips heel wat meer inspiratie.

Dat zorgt niet alleen dat je een goede indruk op je baas achterlaat, maar waarschijnlijk ook voor meer werkgeluk. Ook het oppakken van nieuwe projecten en uitvoeren van verschillende functies is een manier om je te blijven ontwikkelen.

Houd goed contact met je leidinggevende

Je kunt er niet van uit gaan dat je manager of leidinggevende weet waar je de hele tijd mee bezig bent. Daarom is het goed om voldoende contact te houden tijdens het thuiswerken. Jij kunt dit best initiëren, want ook dat laat weer een proactieve houding zien. De kans bestaat dat je leidinggevende nog even moet wennen aan het managen op afstand en alleen maar blij is om af en toe een update via de mail, Slack of telefoon te krijgen.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

Lees ook: 7 tips voor een succesvol sollicitatiegesprek via een video-call

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.