Nederlanders staan steeds positiever ten opzichte van de wolf. De meeste mensen zouden een ontmoeting met een wolf zelfs een spannende ervaring vinden.

In 2012 was 45% van de Nederlandse bevolking positief ten opzichte van de natuurlijke terugkeer van de wolf. Inmiddels is dit gegroeid naar 57%, schrijft Nature Today vandaag. De wolf hoort volgens deze mensen thuis in Nederland.

Dit geldt ook voor bewoners van gebieden waar wolven voorkomen. Wel is de Zoogdiervereniging van mening dat er nog belangrijke zaken liggen die opgepakt moeten worden door de overheid.

Onderzoek

Dit blijkt uit het onafhankelijke onderzoek dat Motivaction in opdracht van het Ministerie van LNV heeft uitgevoerd en vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de moties van de CDA/VVD en SP/GroenLinks.

Draagvlak voor wolf is groot

Meer dan de helft van de Nederlanders (57%) heeft een positieve houding ten aanzien van de natuurlijke terugkeer van de wolf. Recreëren in wolvengebieden is zelfs populair. De meeste mensen zouden een ontmoeting met een wolf een spannende ervaring vinden (66%) en zeker ook bijzonder (77%). Inwoners van wolvengebieden geven zelfs nog iets vaker aan dat zij zo’n ervaring bijzonder zouden vinden (81%). Ook blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders relatief veel weten over het gedrag van wolven en de wolf ongevaarlijk voor mensen vinden.

Problemen oplossen daar waar ze voorkomen

De tegenstanders van de wolf (18%) vinden dat er te weinig ruimte is voor wolven en zijn bang voor predatie op vee en het ontstaan van gevaarlijke situaties. Daarom is het van essentieel belang dat er duidelijk en sterk beleid is op het oplossen van de problemen daar waar ze voorkomen.

Het Interprovinciaal Wolvenplan uit 2019 is hiertoe een solide basis. De uitvoering van dit plan heeft er recentelijk in Noord-Brabant toe geleid dat de wolf die in korte tijd veel schapen heeft aangevallen uit dit gebied vertrokken is. Dit is een succes voor alle betrokken partners, waaronder de betrokken agrariërs. Het is van belang om van dit succes te leren en te zorgen dat dit in toekomstige gevallen snel tot eenzelfde resultaat zal leiden.

Huiswerk voor de overheid

Het Interprovinciaal Wolvenplan mist nog nadere uitwerking, zegt de Zoogdiervereniging. Het is nog onduidelijk welke gebieden in Nederland een verhoogd risico lopen op aanvallen van wolven op schapen, bijvoorbeeld vanwege de ligging nabij roedels in binnen- en buitenland of vanwege de landschappelijke stuwing van wolven door waar snelwegen, rivieren en natuurgebieden gesitueerd zijn.

Zelfs wanneer dit bekend is, hebben de meeste provincies nog geen handelingsperspectief ten aanzien van snelle interventie bij problemen. Denk hierbij aan setjes met wolfwerende maatregelen die op zeer korte termijn inzetbaar zijn in een regio en coaching van schapenhouders die getroffen zijn door een aanval van een wolf. Door deze coaching worden schapenboeren en de lokale omgeving geïnformeerd en geadviseerd over zowel de wolf als preventieve maatregelen.

Integrale aanpak van het wolvendossier

De Zoogdiervereniging zegt blij te zijn dat de minister in gesprek gaat met de provincies over een meer integrale aanpak op het wolvendossier. Overigens niet te verwarren met de korenwolf.

