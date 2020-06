Acht expertisecentra voor jongeren met ‘ingewikkelde problemen’

Jongeren met meerdere complexe en zeldzame problemen kunnen straks terecht bij acht speciale expertisecentra. Het gaat vooral om jongeren met meerdere psychische problemen of die in aanraking zijn gekomen met justitie.

Deze jongeren worden nu nog vaak vaak van het kastje naar de muur gestuurd, omdat er weinig instanties zijn met genoeg kennis in huis om deze groep goed te kunnen helpen.

Jongeren met meervoudige problemen, zoals anorexia, moeten eerder worden herkend, beter worden begrepen en sneller worden geholpen. Daarom zetten we acht expertisecentra op om te zorgen dat deze jongeren de beste hulp krijgen. Lees meer 👇 https://t.co/9Gu5nWscuf — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 17, 2020

Jongeren uit alle windstreken

Het kabinet heeft acht gemeenten aangewezen die dit moeten regelen. Bij de centra moeten jongeren uit de wijdere omgeving terechtkunnen. Jongeren uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe kunnen bijvoorbeeld in de stad Groningen terecht. Verder zijn de gemeenten Enschede (Overijssel), Nijmegen (Gelderland), Utrecht (Utrecht en Flevoland), Amsterdam (Noord-Holland), Rotterdam (Zuid-Holland) en Eindhoven (Brabant en Zeeland) aangewezen.

„Voor de regio Limburg staat de coördinerende gemeente nog niet vast”, meldt verantwoordelijk minister Hugo de Jonge

Ingewikkelde problemen

GroenLinks had tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen eind vorig jaar aandacht gevraagd voor jongeren met meerdere ingewikkelde problemen.

„Dat jeugdzorg door de gemeente wordt georganiseerd, via één loket, is een goed principe. Maar het werkt niet voor iedereen. Voor jongeren met complexe psychische problemen moeten we weer centraal de regie gaan nemen. Voor hen moeten er landelijke expertise-centra komen”, schreven ze vorig jaar al op hun website.

Opzet expertisecentrum

Lees hier over Charlotte Bouwman en haar actie voor betere GGZ en Jeugdzorg

Mensen die een psychose, bipolaire episode of andere psychiatrische aandoening – een die dus te raar, gek, eng of excentriek is om door de anti-stigma goden een tv-week/gala te krijgen – hebben doorstaan praten daar niet over, uit angst voor carrière of gezichtsverlies. Draadje — Charlotte Bouwman – de Nederlandse GGZ patiënt (@charlotbouwman) April 23, 2019

Het voorstel van de partij om deze centra in te richten en hiervoor structureel 25 miljoen euro uit te trekken, werd omarmd door het kabinet. Het geld gaat naar de gemeenten, die sowieso al verantwoordelijk zijn voor Jeugdzorg, en wordt verdeeld op basis van het aantal jongeren jonger dan 23 in de regio.

De gemeenten kunnen voor de zomer al beginnen met „opzet en inrichting van het expertisecentrum”, onder leiding van nog aan te wijzen projectleiders. „In het najaar van 2020 moet een globaal plan van aanpak en begroting voor de inrichting en opzet van elk expertisecentrum gereed zijn”, schrijft De Jonge. In het voorjaar van 2021 geeft hij de Tweede Kamer een update over de uitvoering van het plan.

