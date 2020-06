Wateroverlast in Zeeland en huizen ontruimd: ‘Het blijft maar regenen’

Nat, natter, natst. Het regent zo hard in Zeeland dat zestien appartementen inmiddels zijn ontruimd.

Het noodweer dat woensdag aan het eind van de middag over Zeeland is getrokken, leidt tot wateroverlast. Een understatement. In de binnenstad van Vlissingen liep een woongebouw vol water. Zestien appartementen moesten vervolgens worden ontruimd. De stroom is tijdelijk afgesloten, laat de Veiligheidsregio Zeeland weten.

Water naar binnen

In korte tijd viel bijna 60 mm neerslag, net zoveel als er normaal in de maand juni valt. Bij een aantal winkels op de Kleine Markt in Vlissingen stroomde het water letterlijk naar binnen. „Ze zijn aan het dweilen om toch maar een beetje het water weg te krijgen,” vertelt verslaggever Omroep Zeeland Mark Rijk, „maar het blijft maar gaan.”

De eerste meldingen van wateroverlast kwamen rond 16.15 uur bij de meldkamer binnen. Op diverse locaties werd de brandweer ingezet.

Winkels op de Kleine Markt in Vlissingen waar het water naar binnen gutst. @omroepzeeland #vlissingen #codegeel pic.twitter.com/N6hrypvdAt — Mark Rijk (@MarkRijk) June 17, 2020

Ook in Middelburg werd melding gemaakt van wateroverlast. Bij de Veiligheidsregio Zeeland kwamen in korte tijd vijftig meldingen binnen van wateroverlast.

Blijft nog wel even regenen

Weerman Jules Geirnaerdt van Omroep Zeeland verwacht dat het de komende uren nog wel blijft regenen. Hij denkt dat het pas na middernacht of morgenvroeg weer gaat opklaren. Het KNMI had voor Zeeland code geel afgekondigd, die duurt tot 23.00 uur vanavond.

Regenschijn

Voor sommige mensen komt de zonneschijn al tijdens de regen en maken van de waternood een deugd.

Rachida Naimi stuurde deze video door. Zo kan het dus ook 😉 #codegeel #vlissingen pic.twitter.com/RUccYIfOPe — Simone Vogel (@simone_vogel) June 17, 2020

Logeren

De bewoners van de twaalf appartementen in Vlissingen zullen het waarschijnlijk een stuk minder leuk vinden. Zij moeten ergens de nacht doorbrengen. Naar de overige vier wordt gekeken of die wel bewoonbaar zijn. Medewerkers van netbeheerder DNWG zijn ter plaatse om de situatie veilig te stellen, meldt Omroep Zeeland. Als dat is gelukt worden de woningen opnieuw van stroom voorzien.

Limburg ook nat

Ook in Limburg veroorzaakt de regen overlast. De brandweer rept van ondergelopen kelders en straten die blank staan. De meeste meldingen komen uit het Heuvelland.

