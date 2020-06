Verstappen in bloedvorm: ‘Ben beter dan voorheen’

Het is bijna niet te bevatten, maar het Formule 1-seizoen gaat over een paar weken weer van start. Max Verstappen heeft er in ieder geval zin in. De Nederlander zat de voorbije periode soms tot wel acht uur per dag in de simulator.

„Ik denk dat mijn vorm zelfs beter is dan voorheen, want ik heb veel meer tijd gehad om de trainen”, vertelt de coureur van RedBull Racing tegenover het Duitse Sky Sports. „De afgelopen weken heb ik ook weer hard getraind onder begeleiding van mijn conditietrainer, die naar Monaco is gekomen.”

Oostenrijk

Op 5 juli in Oostenrijk zal zonder opspelende coronaproblemen de eerste grand prix van 2020 worden verreden. „Ik verlang ernaar weer echt te racen, ook al zal het zonder publiek heel anders zijn. De supporters motiveren mij altijd enorm.”

Verstappen zal voor de grand prix niet nog een aparte test met zijn wagen doen. „Dat is niet nodig. Ik denk dat ik drie, vier rondjes nodig heb om weer op snelheid te komen. Ik zit al weer een tijdje in de autosport, dan is een pauze van drie, vier maanden geen probleem. Mijn vader oefende veel met mij om zo snel mogelijk weer het juiste gevoel te krijgen. Tot nu toe werkte het altijd goed.”

Team met Norris

Overigens heeft Verstappen nog wel een goede training voor hij begint aan het echte seizoen. Dit weekend is er namelijk een digitale 24 uur van Le Mans waaraan hij meedoet. Daarin vormt de Nederlander een duo met Lando Norris, die uitkomt voor McLaren.

