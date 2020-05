‘Er moet een Nationaal Hitteplan voor dieren komen’

Minister Carola Schouten moet direct ingrijpen om ernstig dierenleed door de komende hete zomer te voorkomen. Dat zegt Wakker Dier in een brief aan de landbouwminister. De organisatie vraagt de minister om dieren in de stal meer ruimte te geven en pleit voor een Nationaal Hitteplan voor dieren.

Dan lopen de temperaturen minder hoog op en dat kan volgens de dierenwelzijnsorganisatie deze zomer levens redden. „We weten dat het misgaat als de minister niets doet”, zegt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

Vorig jaar werd de vee-industrie verrast door de extreem hoge temperaturen. Daardoor kon men niet snel genoeg reageren en zeker 163.000 dieren bezweken door de hitte, blijkt uit cijfers van Wakker Dier. De kans is groot dat de komende zomer weer net zo heet wordt als die van 2019. Meteorologen voorspellen meerdere hittegolven en tropische temperaturen. „Een drama voor de dieren, zij hebben vanaf 25 graden al echt last van de warmte”, zegt Hilhorst.

Hittestress

Bij hittestress kunnen dieren niet meer genoeg afkoelen, met allerlei welzijnsproblemen tot gevolg. Bij extreme hitte sterven er zelfs dieren. Vooral ‘hoogproductieve’ dieren, zoals plofkippen en koeien die heel veel melk geven, hebben veel last van warmte. In de Nederlandse stallen is het lastig voor dieren om af te koelen. Weilanden hebben vaak geen schaduw en in kippen- en varkensstallen is het meestal nog warmer dan buiten.

Bij extreme hitte kunnen boeren de stallen vaak niet voldoende koelen. Daarom is het raadzaam daar nu al op te anticiperen. Een effectieve maatregel is om zomers minder dieren in de stal te plaatsen. „Voor varkens, koeien en kalveren is dat nu al te laat, die stallen zijn al helemaal gevuld. Maar plofkippen leven veel korter, dus voor hen kan nog tijdig iets worden gedaan,” zegt Hilhorst.

Hitteplan voor dieren

Wakker Dier vraagt de minister om een ‘Nationaal Hitteplan voor dieren’. Er is een vrijwillig hitteplan voor diertransport, maar de eisen zijn slap en niet iedereen houdt zich eraan. Om hittestress in stal of weide te voorkomen, heeft de overheid nog geen enkele maatregel genomen. „Totdat er een hitteplan is, is de kans groot dat er ieder jaar duizenden dieren bezwijken”, zegt Hilhorst.

