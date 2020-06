Kermisexploitanten boos over beperking manifestatie: ‘Flauwekul!’

Kermisexploitanten hebben toestemming om morgen te protesteren op het Malieveld in Den Haag, maar wel onder voorwaarden.

Zo mogen de betogers hun kermisvoertuigen niet op het gras van het Malieveld parkeren. Dat maakte de gemeente Den Haag woensdag bekend. Maar ze gaan niet luisteren. „De kermisexploitanten zijn niet van plan om zich aan die voorwaarde te houden. Ze komen met naar schatting 150 wagens en attracties naar Den Haag en gaan dat ‘park’ niet – zoals de gemeente wil – bij het ADO Stadion parkeren om vandaar met busjes en de vijftien toegestane wagens naar het Malieveld te rijden”, meldt een woordvoerster van de kermisexploitanten woensdagavond.

Geen schade aan Malieveld

De eigenaar van het Malieveld, Staatsbosbeheer, staat geen voertuigen toe op het Malieveld omdat er donderdag werkzaamheden worden verricht „die niet gehinderd mogen worden”. Ontstaat er toch schade, dan zal die verhaald worden, laat de gemeente weten. Eerder dit jaar raakte het gras beschadigd door twee grote boerenprotesten.

Alle voertuigen verzamelen!

Alle kermisvoertuigen moeten verzamelen bij het stadion van ADO. Vervolgens mogen er maximaal tien kermisvoertuigen en vrachtwagens onder politiebegeleiding het centrum van de stad in. De voertuigen worden dan geplaatst op de verharde Boorlaan. Daar moeten ze blijven staan gedurende het protest.

„Dit is de grootste flauwekul”, zei een woordvoerster van de kermisbond BOVAK eerder al vanavond. Zij zegt nog wel te snappen dat er geen zware voertuigen op het gras mogen, maar op de verharde Boorlaan kunnen volgens haar gemakkelijk de 150 voertuigen staan. Zij zegt dat de bijzondere kermisvoertuigen juist goed illustreren welk materiaal er allemaal stilstaat als gevolg van de coronamaatregelen. „Op deze manier kunnen wij geen impact maken met de manifestatie.”

De woordvoerster gaat proberen de gemeente op andere gedachten te brengen. „Want donderdag komen kermisexploitanten uit heel het land naar Den Haag. Denk je echt dat zij dan allemaal hun voertuigen gaan parkeren bij het ADO stadion? Ik denk dan dat ze eerder rondjes gaan rijden door de stad, zodat ze goed zichtbaar zijn.” Zij verwacht dat donderdag zo’n vijfhonderd mensen meedoen aan de betoging, die begint om 11.00 uur.

Waarom het protest?

De kermisondernemers voelen verdriet en boosheid, vertelde Jan Boots, directeur van de Nederlandse Kermisbond en de spreekbuis namens circa 700 kermisexploitanten, eerder tegen Metro. „We staan niet meer met een stip op de horizon.” Sterker nog: ze hebben geen enkel idee wanneer ze weer open mogen, nadat in oktober 2019 de laatste ritjes waren. „Die onzekerheid is verschrikkelijk, we weten helemaal niets. En waarom mogen pretparken en sportzalen wél open?”

De kermisbranche voert daarom deze week actie om het kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak zo snel mogelijk weer te gaan draaien. Dinsdag overhandigden vijftig echtgenotes van kermisexploitanten al een open brief op het Binnenhof.

Ook diende De Nederlandse Kermisbond, met als credo ‘Uw vermaak is onze taak’, samen met zusterorganisatie BOVAK deze week een protocol in bij het ministerie van Economische Zaken, waarin beschreven staat hoe de kermissen met inachtneming van de coronamaatregelen weer veilig open kunnen. Want open kunnen ze, wilde Boots het wel uitroepen. „We hebben stickers om de goede plaatsen aan te geven, markeringen voor de looproutes en wasgelegenheid voor de mensen, ook voor de mindervaliden onder ons. Wat wil je nog meer?”

