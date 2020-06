Duizenden demonstranten en twee minuten stilte in de Bijlmer

Duizenden mensen zijn op de demonstratie tegen racisme in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost afgekomen. Het protest begon om 17.00 uur.

De gemeente heeft gele en witte stippen op het veld gezet waarop de betogers kunnen staan om zo 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daar houdt iedereen zich ook aan. De organisatie deelt mondkapjes en desinfecterende middelen uit.

Tweede protest

Het is het tweede Black Lives Matter-protest dat in de hoofdstad plaatsvindt. Eerst zou de demonstratie worden gehouden op het aangrenzende Anton de Komplein. Vanwege het hoge aantal verwachte bezoekers verplaatste de organisatie in overleg met burgemeester Femke Halsema, die nu in spoeddebat zit, de demonstratie naar het ruimere park. Daar is plek voor ongeveer 18.000 mensen.

Mitchell Esajas van The Black Archives gaf een inleidende speech vanaf het podium, is op de liveblog van AT5 te zien. „Ik ben zojuist gebombadeerd tot host. We zijn hier vandaag om een statement te maken tegen de globale pandemie van institutionele racisme.”

Hij zegt blij te zijn dat er zoveel mensen op het protest zijn afgekomen. „Als ik kijk vanaf het podium, krijg ik gewoon kippenvel. Ik zie mensen die zeggen: genoeg is genoeg.” „Black Lives Matter!”, roepen de aanwezigen naar hem. De Bijlmer „We zijn geschiedenis aan het schrijven”, zegt hij. „Op basis van archiefonderzoek kan ik zeggen dat er nog nooit zo veel mensen in zo veel steden in Nederland samen protesteerden tegen institutioneel racisme.” Volgens de Kick Out Zwarte Piet-activist zijn de deelnemers er „om een strijd voort te zetten die al generaties lang wordt gestreden. En omdat veel mensen de sadistische beelden hebben gezien van wat er met George Floyd is gebeurd.”

Volgens host Mitchell Esajas moet Rutte op cursus komen in de Bijlmer. Hier kan hij zien hoe mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden in harmonie samenleven. „Dat is wat de Bijlmer de wereld te bieden heeft.”

Ook is er twee minuten stilte tijdens de demonstratie, om stil te staan bij de mensen die zijn overleden. Niet alleen politiegeweld, „door zinloos geweld.” Ook knielden de demonstranten voor hen die stierven door racistisch geweld.

Eerste protest

Het eerste protest van Black Lives Matter op 1 juni op de Dam leidde tot veel kritiek, omdat er veel meer mensen dan gepland op afkwamen en die niet voldoende afstand konden houden volgens de coronaregels.

