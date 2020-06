Helft jongeren voelt zich niet gehoord over corona-aanpak

View this post on Instagram

Hoe moet ons land er de komende periode uitzien? De tien jongeren die ik vandaag op het Catshuis sprak naar aanleiding van mijn oproep om mee te denken, hebben de meest slimme, praktische en creatieve manieren gevonden om om te gaan met de veranderingen door corona. Van een plan over hoe je met elkaar op anderhalve meter kan feesten tot ideeën over hoe eenzame ouderen geholpen kunnen worden met beeldbellen. Het leven van jongeren staat op de kop. Maar in plaats van zitten balen, komen ze actief met oplossingen en denken daarbij vooral aan de ander. Sommige plannen zijn al omgezet in actie, bijvoorbeeld op de school van Safiyah, waar ze via een hoorcollege systeem zorgen dat leerlingen fysiek les kunnen krijgen. Of Jesse, die een digitaal prikbord maakte zodat de kinderen en het team van de BSO waar hij stage loopt in contact kunnen blijven. Alle kinderen en jongeren in Nederland: ga zo door en laat je stem horen. Op school, in de wijk, bij de sportclub. En tegen ouders, leraren, sportcoaches, maar ook tegen lokale politici zeg ik: luister naar hen. We moeten dit samen doen, met jong en oud.