5 series die in week 23 verschenen: Vikings (S6) op Netflix en meer

Iedere zaterdag tipt de redactie van Metro vijf nieuwe series op Netflix, Videoland, HBO/Ziggo, Disney+ en andere streamingdiensten. Sinds deze week kun je onder meer kijken naar het zesde seizoen van Vikings.

Naast een nieuw seizoen van Vikings kun je sinds deze week ook de Belgische kwaliteitsserie Over Water kijken. En voor liefhebbers van docu-series staat er een pareltje klaar op Disney+. Dit is de top 5 van week 23.

1. Vikings (seizoen 6)

Genre: historisch drama

Waar te zien: Netflix (en HBO/Ziggo)

Vikings is niet alleen een spannende serie met een mooi verhaal, het is ook een interessante les over een rauwe periode in de geschiedenis. In seizoen 6 is de strijd tussen Ivar en Bjorn gestreden. Bjorn regeert over het Kattegat, Ivar is gevlucht richting het oosten. Het nieuwe seizoen was al te zien op HBO en kwam met een zeldzaam hoge score van 100 procent binnen op Rotten Tomatoes. Hoger kan niet. Het zesde seizoen is nu te zien op Netflix.

2. Genius by Stephen Hawking

Genre: documentaire

Waar te zien: Disney+

In deze interessante documentaireserie daagt de inmiddels overleden Stephen Hawking een selectie van vrijwilligers uit om te denken als de grootste genieën in de geschiedenis en een paar van de meest prangende vragen van de mensheid op te lossen. Op dezelfde dag, over de hele wereld. Echt de moeite waard.

3. El Presidente

Genre: waargebeurd drama

Waar te zien: Amazon Prime Video

El Presidente is een nieuwe documentaireserie die een inkijkje geeft in de ziekelijke wereld van het betaald voetbal. De serie gaat over de FIFA-gate uit 2015. Sergio Jadue, een Chileense voetbalclubvoorzitter, wordt zomaar voorzitter van de Chileense voetbalbond en blijkt een sleutelfiguur in een omkoopschandaal van 150 miljoen euro. De cast bestaat uit Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) en Paulina Gaitán (Diablo Guardián). Dat belooft wat.

4. Over Water

Genre: drama, misdaad

Te zien op: Netflix

Mocht je het zesde seizoen van Vikings al hebben gezien, dan staat er sinds deze week op Netflix nog een goede serie voor je klaar. Over Water is een Vlaamse serie over de beroemde televisiepresentator John Beckers, die niet voor de eerste keer in een afkickkliniek belandt. De gevallen ster, tevens echtgenoot en vader van twee kinderen, probeert zijn leven weer op de rails te krijgen. Met hernieuwde moed besluit hij aan de slag te gaan bij het havenbedrijf van zijn schoonvader in Antwerpen. Maar of dat nou de juiste plek is?

5. Devil

Genre: financiële thriller

Waar te zien: Videoland

In 2011 is het hoofd van handel van de Londense NYL-bank, Massimo Ruggero, betrokken bij een schandaal. De plotselinge dood van een collega zet alles op zijn kop. Massimo is vastbesloten om de waarheid te achterhalen en ontdekt een stille oorlog achter de Europese crisis. De cast van Devils bestaat onder anderen uit Patrick Dempsey, Alessandro Borghi en Laia Costa.

