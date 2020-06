‘Black Lives Matter’ in grote, gele letters voor het Witte Huis geschilderd

‘Black Lives Matter’ staat er in gigantische, gele letters op de weg naar het Witte Huis geschilderd. Een actie van Muriel Bowser, de burgemeester van Washington D.C.

Bowser liet zowel de straat in de buurt van het Witte Huis veranderen in ‘Black Lives Matter Plaza’ als de inmiddels wereldwijd bekende slogan ‘Black Lives Matter’ schilderen op de straat op weg naar de woning van Trump. De letters zijn aangebracht door een grote groep vrijwilligers: mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftijd en huidskleur.

Ook tweette de burgemeester van Washington D.C. luchtbeelden van de geel geverfde straat:

Onrust en verwarring

Bowser heeft president Donald Trump gevraagd federale troepen uit de stad te halen. De aanwezigheid van het leger zou de betoger tegen het racistisch politiegeweld nog bozers maken.

Ook vindt Bowser dat er te weinig informatie is over „federale veiligheidsmedewerkers die rellen in Washington de kop moeten helpen indrukken”. Bowser zei dat dit voor onrust en verwarring zorgt.

De openbare orde in Washington wordt niet alleen gehandhaafd door de lokale politie. Er zijn ook veiligheidstroepen actief die rechtstreeks onder de federale overheid vallen. De lokale autoriteiten zitten in hun maag met de aanwezigheid van de nationale garde en federale politiediensten. De politie van Washington zou niet goed zijn geïnformeerd over welke instanties nu allemaal waken over de veiligheid.

Antiracismedemonstraties in ons land

In ons land staan vandaag ook weer meerdere manifestaties gepland tegen racisme. Deze keer in Tilburg (14.00 uur) en Eindhoven (17.00 uur). Morgen gaan mensen in Maastricht de straat op. De eerste antiracismedemonstratie in ons land was afgelopen maandag in Amsterdam. Daar is deze week veel ophef over geweest, omdat er veel meer mensen op afkwamen dan vooraf was aangekondigd. De korpschef heeft toegegeven dat er „fouten zijn gemaakt”. Woensdag moet de driehoek van burgemeester, politie en justitie zich verantwoorden in de Amsterdamse raad.

De protesten in ons land volgen op de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS. Hij overleed toen een agent een knie in zijn nek zette bij zijn aanhouding.

