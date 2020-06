Eikenprocessierups niet in de val getrapt, spinnen en kevers wel

Er wordt van alles bedacht om de processierupsen te vangen, maar de speciale rupsenval werkt in elk geval niet. De jeukrups kruipt er gewoon weer uit.

In en bij de val worden allerlei andere insecten gevangen, maar een enkele jeukrups die tot nu toe in een val terechtkwam, is er ook weer uit gekropen, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Het kenniscentrum blijft de werking van de vallen inspecteren totdat de eikenprocessierupsen zich verpoppen tot vlinder.

Wat is een rupsenval?

Een rupsenval is een plastic zak met compost die in het voorjaar op de stam van bomen moet worden geplakt. De compost zou jonge rupsen in de zak lokken. In mediterrane landen wordt de val veel gebruikt om dennenprocessierupsen te bestrijden.

De val wordt sinds dit voorjaar ook in Nederland gebruikt, maar rupsenkenners waren er meteen al sceptisch over, omdat de dennenprocessierups een andere plaagsoort is. Het centrum controleert sinds april dagelijks op een aantal plekken wat de val doet.

„In de gecontroleerde bomen zitten eikenprocessierupsen. Maar in de val zijn tot nu toe alleen mieren, spinnen, kevers en rupsen van andere vlindersoorten gevonden. Die bijvangst is ongewenst”, zegt het kenniscentrum. De jeukrupsen kruipen onder de zak en langs de plakstrippen, waardoor daar veel spinsels met brandharen ontstaan. Dat maakt het verwijderen van de vallen gevaarlijk, omdat contact met brandharen vermeden moet worden. „De producent raadt aan om de zak bij het restafval te storten, maar dat raden wij zeer af.” Er zijn nog geen afspraken over wat er dan met de gebruikte zakken moet gebeuren.

Lijm jeukrups

Wat kun je dan tegen de meest gehate rups van Nederland doen, die al sinds half mei z’n brandharen uit heeft staan? In elk geval ook geen folie of plakstrips gebruiken, laat het kenniscentrum weten. „Dat is zinloos en schadelijk. De methode helpt niet tegen de overlast van de rupsen, die zonder moeite over het plastic heen lopen. En in sommige gevallen is het plastic zelfs gebruikt als een soort aanknopingspunt om een nest te bouwen.”

Ook lijm is uit den boze. Volgens de Wet Natuurbescherming (Artikel 3.24, Lid 2) is het verboden zich buiten gebouwen te bevinden „met bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt zijn voor het doden of vangen van dieren, of met materialen ter onmiddellijke vervaardiging van die middelen, indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat die middelen of materialen zullen worden gebruikt voor het doden of vangen van dieren.” Lijmbanden vallen onder deze middelen, die buitenshuis niet zomaar mogen worden gebruikt.

Overlast aangepakt

De overlast van eikenprocessierups wordt op verschillende manieren aangepakt. De eigenaar van de boom beslist of en hoe dat gebeurt. In de meeste gevallen is de gemeente eigenaar en maakt zij de afweging tussen beheren en preventief (ze doden voordat ze brandharen hebben) of curatief bestrijden: het onschadelijk maken van reeds gevormde brandharen.

Beheren betekent dat de groei van het aantal eikenprocessierupsen zo veel mogelijk wordt afgeremd door de leefomgeving onaantrekkelijk voor ze te maken.

Drenthe

Het bestrijden van de eikenprocessierups door hun natuurlijke vijand te lokken, blijkt succesvol in het Drentse Wasperveen. Aan het Westerveld zijn vorig jaar duizenden planten van tientallen soorten aangeplant om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te lokken. Voorbeelden zijn sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen. Ook werden twintig nestkasten opgehangen voor pimpelmezen, mussen en andere vogels die de rupsen eten.

