Voetbalster Lieke Martens geeft kijkje in keuken en slaapkamer

Voor de nieuwe editie van MTV-serie Cribs, waarin beroemdheden hun huis showen, laat onder anderen FC Barcelona-speelster Lieke Martens aan de kijkers thuis zien waar en hoe zij woont.

Vanwege de coronacrisis heeft Lieke zichzelf gefilmd terwijl ze een rondleiding door haar huis geeft. Net als alle andere voetballers die hun huis laten zien, wordt ze daarbij op afstand begeleid door een productieteam. Naast dat ze haar huis laat zien, geeft ze ook tips om tijdens de lockdown fit te blijven.

Voetbal editie

Lieke is dinsdag in de eerste aflevering van MTV Cribs: Footballers Stay Home te zien. In de weken daarna showen ook andere voetballers als Paulo Dybala (Juventus), Axel Witsel (Borussia Dortmund) en David Luiz (Arsenal) iedere dinsdag hun ‘huisje’. Of zoals MTV het zelf zegt: „De grootste villa’s, de zachtste bedden, de duurste auto’s en heetste jacuzzi’s. En natuurlijk de hamvraag: „Where does the magic happen?” Je ziet het in MTV Cribs.

FC Barcelona

Met haar club FC Barcelona werd ze vorige maand al kampioen, nadat De Spaanse voetbalbond eerder al had voorgesteld om de competitie niet meer uit te spelen. FC Barcelona was koploper en werd ook formeel uitgeroepen tot kampioen. Het is voor Martens haar eerste titel voor de Spaanse club. Samen met Atlético Madrid, de nummer 2, mag Barcelona volgend seizoen ook in de Champions League uitkomen.

Vroeger had ze Ronaldinho als voorbeeld. „Hij had een staart”, zei Martens eerder tegen het NOS Jeugdjournaal. Ze speelt nu sinds 2017 bij dezelfde club als haar voorbeeld. Na periodes in België, Duitsland en Zweden tekende ze in 2017 een driejarig contract bij Barcelona. „Een droom”, noemde ze dat toen.

Fake Cribs

MTV Cribs startte in 2000 en werd meteen een dikke hit. Vele celebs wilden wel een inkijkje in hun paleis geven, al bleken sommige niet van henzelf te zijn. Zo was het huis waarmee Robbie Williams pronkte in het allereerste seizoen, eigenlijk van actrice Jane Seymour, van wie hij het huurde. En waren de drie Ferrari’s van rapper 50 Cent, die hij zijn „whips” noemde, ook niet van hemzelf, maar van een verzamelaar die dacht dat hij ze uitleende voor 50 Cent’s nieuwste videoclip.

