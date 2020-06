Kritiek op Van der Valk na ‘mini-concert’ volkszanger met 140 gasten

Van der Valk in Tiel moet het bezuren vanwege het organiseren van een huiskamerconcert dat iets te gezellig werd afgelopen weekend.

Dat een vrolijk feestje met een volkszanger en de anderhalvemeter niet goed samengaan, blijkt uit beelden die Dumpert heeft geplaatst. Daarop zijn een heleboel feestneuzen te zien. Mannen en vrouwen die uit volle borst met de zanger meezingen en elkaar en anderen onderwijl even vastpakken, voor een dansje of wat.

Kritiek hotel

Kritiek is er nu op het hotel en Van der Valk heeft hierop besloten te stoppen met het concept: een arrangement van een overnachting, een diner en een ‘mini-concert’. In de aankondiging wordt vermeld dat de richtlijnen van het RIVM „nauwlettend in de gaten gehouden worden.”

Sinds 1 juni geldt dat in de horeca en andere gebouwen maximaal dertig mensen bij elkaar mogen komen, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Volgens Van der Valk hebben 91 mensen deelgenomen aan het arrangement, maar dat mag volgens het concern, omdat een hotel wel meer mensen mag ontvangen. De deelnemers hebben vragenlijsten ingevuld, ook is een temperatuurmeting gedaan.

Gasten

Volgens Dumpert zouden in Tiel afgelopen zaterdag 140 mensen vrolijk feest gevierd hebben bij het concert van John West. „Het had nooit mogen gebeuren, we hebben dit niet voorzien’, reageert Annabel van der Valk tegen Omroep Gelderland. „We doen het ook niet meer. Dat het niet mogelijk is gebleken dat mensen zich aan de regels houden, is meer dan vervelend. Wij hebben het enthousiasme van de gasten onderschat.”

Het hotel had lange tafels op voldoende afstand geplaatst, „Het ging een dik uur goed.” Maar toen de zanger door het publiek ging lopen, sloten mensen zich daar enthousiast bij aan. „Toen hebben we ook ingegrepen en het concert beëindigd.”

