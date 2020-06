Drukte bij GGD voor afspraak coronatest

Sinds 1 juni is het voor iedereen mogelijk zich te laten testen op het coronavirus. De telefoonlijnen voor een afspraak openden om acht uur ‘s morgens en de lijnen staan sindsdien roodgloeiend.

Het is inmiddels zo druk dat het lang kan duren voordat een beller aan de beurt is. Wie belt, krijgt te horen dat „al onze medewerkers op dit moment in gesprek zijn.” En: „we zullen u zo snel mogelijk te woord staan”.

Boze reacties op Twitter

Op Twitter zijn veel reacties van mensen die boos zijn, maar volgens de GGD hoeven ze zich geen zorgen te maken en komen ze zeker aan de beurt. „We lezen dat bellers, vanwege de drukte, vrezen niet deze week voor een afspraak in aanmerking te komen. Wij hebben heel veel ruimte beschikbaar om iedereen die belt, te testen”, aldus GGD GHOR Nederland in een tweet.

Alleen coronatest bij klachten

Het telefoonnummer is geopend voor mensen die klachten hebben die aan het coronavirus doen denken. Het kabinet wil mensen die besmet zijn met het virus sneller opsporen. Dan kan het zo nodig gerichte maatregelen nemen en hoeft niet weer de hele samenleving te worden stilgelegd. Inmiddels zijn er al een aantal maatregelen versoepeld, zo zijn de terrassen sinds 1 juni weer open.

Daarom komt iedereen die hoest, snottert, benauwd is, koorts heeft of minder ruikt of proeft vanaf maandag in aanmerking voor een test. De gratis afsprakenlijn is zeven dagen per week open van 08.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds. Wie in aanmerking komt voor een test, kan in principe de volgende dag al terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag.

Het ministerie van Volksgezondheid onderstreept dat het geen zin heeft om een test af te nemen bij mensen die geen klachten hebben. De uitslag zou dan onbetrouwbaar zijn.

Voorzorgsmaatregelen bij ziekte

Wie het virus onder de leden blijkt te hebben, moet twee weken thuisblijven. Ook huisgenoten krijgen dat dringende verzoek. De GGD spoort ondertussen mensen op met wie de zieke in nauw contact is geweest en zou kunnen hebben besmet. Hen wordt eveneens gevraagd twee weken thuis te blijven, en het te melden als ze ziek worden.

Na het uitbreken van de corona-epidemie was Nederland, anders dan veel andere landen, spaarzaam met tests. Daar komt langzamerhand verandering in.

