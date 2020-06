#1juno: de dag van de grote horeca-heropening

Eindelijk is het zover: de terrassen gaan weer open. Maandagmiddag om 12.00 uur mogen horecagelegenheden, bioscopen, musea en theaters weer gedeeltelijk open.

Al dagen wordt er door de Nederlandse horeca afgeteld tot het moment daar is. Op Twitter is de hashtag #1juno maandagochtend zelfs trending topic. Veel mensen wensen restaurants en bars dan ook succes. „Morgen de grote dag voor de horeca. Geduld wordt beloond”, schrijft iemand op Twitter.

Het #1juno van @ferdgrapperhaus is tending vanmorgen. Zo te zien heeft het feestdag-potentie. Happy 1 juno allemaal! pic.twitter.com/LR2hLtiKdq — Erik Slofstra (@erik_slofstra) June 1, 2020

Nationale feestdag

Weer een ander schrijft: „Happy 1 juno allemaal!” Op veel social media is het onderwerp het gesprek van de dag. Meerdere mensen pleiten er zelfs voor om van 1 juni voortaan een nationale feestdag te maken, ter herinnering aan de heropening van de horeca.

#1juno [over 60 jaar] Kleinkinderen: opa, vertel nog eens over hoe deze nationale feestdag is ontstaan? Me: ik weet het nog goed, het was 2020, de terrasjes gingen weer open op 1 juni. Sindsdien trekken we ieder jaar op die dag een symbolisch sprintje om een stoel te claimen pic.twitter.com/faFys8GLeR — Frank (@Frankzinnig) June 1, 2020

Een #gelukkigemaandag tweede Pinksterdag 2020 en 1 juni een dag waar we met zn alle naar toe geleefd hebben… nog 3uur en 50 min. #horecaopen #Corona #zinin #nationalefeestdag — Edwin Klaasen (@Desemenzo) June 1, 2020

In Utrecht gaan horecaondernemers zelfs een stapje verder. Ze maakten een videoclip op het nummer That’s Life ter ere van de heropening. En restaurant Nomads in Amsterdam begon zondag al met aftellen op hun Instagramaccount. „Aftellen! Morgen stipt 12.00 uur is Nomads eindelijk weer open! We kunnen niet wachten jullie weer te ontvangen. Tot snel!”

Anders dan anders

Hoewel horecabedrijven hun geluk niet op lijken te kunnen, zullen de terrassen er voorlopig wel anders uitzien dan normaal. Zowel binnen als buiten moeten gasten zich aan de anderhalve meterregel houden.

Binnen mogen bars en restaurants maximaal dertig gasten ontvangen en er moet vooraf gereserveerd zijn. Ook moet iedereen aan een tafel zitten, want staanplaatsen mogen niet. En aan een tafel mogen maximaal twee mensen zitten die niet uit hetzelfde huishouden komen.

Voor sportkantines, clubs en discotheken is het vandaag overigens een minder feestelijke dag. Deze plekken moeten voorlopig de deuren nog gesloten houden.

Dit verandert er nog meer

Verder veranderen er op 1 juni nog een aantal zaken. Zo kan vanaf maandag iedereen met klachten getest worden op het virus en gaan openbaar vervoerders weer rijden volgens de normale dienstregelingen. Wel moeten alle reizigers die dertien jaar of ouder zijn een mondkapje dragen, anders riskeren zij een boete van 95 euro. Daarnaast is het ov nog steeds alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen en geldt ook hier de anderhalve meterregel.

