Vingervlugge dieven doen wisseltruc met diamanten

Een stel brutale en vingervlugge dieven heeft een bijzonder overval gepleegd. De criminelen die in Engeland toesloegen, wisten diamanten te verwisselen met kiezeltjes voor ze er met de buit vandoor gingen.

Het gezelschap wist diamanten met een waarde van 4,2 miljoen pond (4,5 miljoen euro) buit te maken bij juwelier Boodles in de Londense wijk Mayfair. Ze hebben daarmee één van de grootste én meest gewaagde overvallen op hun naam staan. En wij maar denken dat het diamantenverhaal van Lady Gaga bijzonder was.

Internationale criminelen

Achter het overval zit een internationale criminele organisatie. Eén van de criminelen deed zich voor als een rijke Russische zakenman die zeven diamanten wilde aanschaffen. De juwelier stemde ermee in dat een gemmoloog de stenen kwam inspecteren.

De vrouw die zie als de expert voordeed, wist met haar vingervlugheid de diamanten te verwisselen met steentjes. Nog voor de juwelier doorhad wat er aan de hand was, had de vrouw zich alweer uit de voeten gemaakt, meldt Evening Standard. De politie spreekt zelfs van „een overval zoals in de film”.

Verfijnd overval

Het overval vond al in 2016 plaats maar pas vorige week werden de details bekendgemaakt. De 27-jarige Mickael Jovanovic is namelijk veroordeeld tot drie jaar en acht maanden celstraf. De rechter noemt het overval „één van de meest verfijnde, goed geplande, risicovolle en best belonende” overvallen ooit. Hij laat zelfs weten dat het waarschijnlijk een winkeldiefstal met de hoogste waarde in de hele Britse geschiedenis is.

Telefoontje van de koper

De organisatie is slim te werk gegaan. Nadat de deal is gesloten, komt gemmoloog Anna naar de winkel om in de kelder de diamanten te inspecteren. „De diamanten werden in doosjes gestopt nadat ze waren goedgekeurd”, legt aanklager Phillip Stott uit. Als de juwelier een telefoontje krijgt van koper Alexander, verplaatst Anna de diamanten snel in haar eigen tas. Ze wordt erop gewezen en moet de diamanten weer op tafel leggen. Ze legt de doosjes terug maar daar blijken de diamanten achteraf helemaal niet in te zitten. Het gaat om exact hetzelfde doosje, maar dan zonder diamant.

Het personeel van de juwelier vindt dat verdacht en checkt de doosjes achteraf met een röntgenfoto. De criminelen hebben de juwelier met waardeloze steentjes achtergelaten. Nog geen drie uur later zijn de zes criminelen die bij de diefstal zijn betrokken, vertrokken uit Engeland. De diamanten zijn nooit meer gevonden.

Christophe Stankovic is de enige andere dief die naast Jovanovic werd gepakt. Beide heren zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij het stelen van de diamanten, maar worden niet als het brein achter de misdaad gezien.

